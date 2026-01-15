США тимчасово зупинили видачу віз громадянам 75 країн

Держдепартамент США з 21 січня тимчасово зупинить обробку віз для громадян 75 країн, серед яких росія, Іран, Бразилія, Афганістан та Сомалі. Про це повідомив телеканал Fox News .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В чому причина

Йдеться про зупинення видачі всіх типів віз на невизначений термін, доки Держдепартамент не завершить переоцінку процедур їх надання, сказано у повідомленні.

Рішення ухвалили для посилення контролю над заявниками, яких американська влада вважає потенційним фінансовим тягарем для держави.

Читайте також: США з 2026 року змінюють правила надання робочих віз: що це значить для іноземців