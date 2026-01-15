Держдепартамент США з 21 січня тимчасово зупинить обробку віз для громадян 75 країн, серед яких росія, Іран, Бразилія, Афганістан та Сомалі. Про це повідомив телеканал Fox News.
15 січня 2026, 8:48
США тимчасово зупинили видачу віз громадянам 75 країн
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
В чому причина
Йдеться про зупинення видачі всіх типів віз на невизначений термін, доки Держдепартамент не завершить переоцінку процедур їх надання, сказано у повідомленні.
Рішення ухвалили для посилення контролю над заявниками, яких американська влада вважає потенційним фінансовим тягарем для держави.
Читайте також: США з 2026 року змінюють правила надання робочих віз: що це значить для іноземців
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі