Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про зміну правил надання робочих віз H-1B. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що відмовляється від лотерейної системи відбору і переходить до моделі, яка надає пріоритет більш кваліфікованим і високооплачуваним іноземним працівникам, пише Associated Press.
США з 2026 року змінюють правила надання робочих віз: що це значить для іноземців
Нові правила
За даними відомства, чинна система випадкового відбору дозволяла роботодавцям зловживати програмою, залучаючи іноземців на нижчі зарплати, ніж для американських працівників.
У нових правилах передбачено «зважений відбір», який підвищить шанси отримати візу для фахівців із вищим рівнем оплати та кваліфікації.
Реформа узгоджується з іншими кроками адміністрації, зокрема вимогою сплачувати додатковий збір у $100 000 за кожну візу H-1B, пише видання.
Нові правила набудуть чинності 27 лютого 2026 року і застосовуватимуться вже до найближчого сезону подачі заявок.
Прихильники програми H-1B наголошують, що вона важлива для залучення фахівців у медицині, освіті та високотехнологічних галузях і сприяє економічному зростанню. Критики ж вважають, що візи часто отримують працівники початкового рівня, а компанії використовують програму для зниження витрат на оплату праці, пише АР.
Щороку США видають до 65 000 віз H-1B, а також додатково 20 000 для заявників із магістерським ступенем або вище.
