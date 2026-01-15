НКЦПФР викличе на співбесіду керівників підшефних компаній і керівників їх фінмону

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків ухвалила рішення про створення окремої Комісії з контролю професійної придатності посадових осіб професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. Про це йдеться у повідомленні Комісії.

Що перевірятиме комісія

Комісія перевірятиме відповідність керівників компаній, посадових осіб системи внутрішнього контролю та осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг. Така перевірка здійснюватиметься шляхом співбесід.

Рішення має тимчасовий характер і діятиме до внесення змін до нормативно-правових актів НКЦПФР. Його мета — забезпечити належний контроль професійної придатності в перехідний період.

До оновлення нормативної бази професійна придатність осіб, відповідальних за фінансовий моніторинг, вважатиметься підтвердженою за наявності документа про обов’язкову атестацію.

У подальшому НКЦПФР напрацює окремий документ, який врегулює цю процедуру на постійній основі.