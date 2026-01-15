Банк як цифровий сервіс для бізнесу: Кредобанк запровадив дистанційне відкриття рахунків

Український банківський сектор поступово адаптувався до роботи в умовах повномасштабної війни та переходить до нового етапу розвитку, у межах якого знову посилюється конкуренція за клієнта. Особливу увагу банки знову приділяють бізнес-сегменту — насамперед малому та середньому підприємництву, яке формує значну частину економічної активності в країні. У цій боротьбі дедалі важливішими стають не лише фінансові умови, а й якість сервісу та рівень цифровізації. На цьому тлі банки впроваджують дистанційні рішення для бізнесу — зокрема, Кредобанк пропонує юридичним особам можливість відкривати рахунки онлайн без візиту до відділення.

Чому конкуренція за бізнес-клієнта посилюється

За даними Звіту про фінансову стабільність Національного банку України за грудень 2025 року, кредитний попит із боку бізнесу залишається стійким, а банки усіх груп жваво нарощують кредитування корпоративних клієнтів та конкурують за них, у тому числі й у нових для себе секторах діяльності. Таке пожвавлення кредитування свідчить про активну боротьбу фінансових установ не лише за ресурси, а й за довгострокові взаємини з платоспроможними корпоративними позичальниками. Водночас уніфікація умов на ринку кредитування, вимог до капіталу та фінансового моніторингу зменшує потенціал класичної цінової конкуренції, змушуючи банки шукати інші шляхи для залучення і утримання бізнесу.

На цьому тлі зростає роль нецінових факторів — зручності, швидкості, простоти взаємодії з банком. Для підприємців час дедалі частіше дорівнює грошам, а зайві візити до відділень і паперова бюрократія сприймаються як рудимент минулого.

Цифрові сервіси як новий стандарт обслуговування

За даними Міністерства цифрової трансформації, понад 23 мільйони українців активно користуються державними цифровими послугами через платформу Дія, яка об'єднує більше 150 сервісів онлайн і включає бізнес-орієнтовані функції — від реєстрації ФОП до подання адміністративних документів та можливості відкривати рахунки у банках-партнерах без візитів до відділень. Це свідчить про те, що дистанційна взаємодія бізнесу з державою стає нормальною частиною ділових процесів. Логічно, що аналогічних стандартів підприємці очікують і від банків.

У відповідь фінансові установи активно розвивають бізнес-онлайн-банкінг, мобільні застосунки, інтеграції з державними системами та дистанційні канали обслуговування. Те, що ще кілька років тому виглядало як додаткова перевага, сьогодні перетворюється на базову вимогу. Бізнес обирає банк не лише за тарифами, а й за тим, наскільки швидко та без зайвих кроків можна вирішити повсякденні фінансові питання.

Дистанційне відкриття рахунку — цифровий підхід для бізнесу від Кредобанк

Одним із найбільш показових напрямів цифровізації стало дистанційне відкриття рахунків для юридичних осіб. Саме з цього етапу починається взаємодія нового клієнта з банком, і саме тут формується перше враження від сервісу.

Можливість відкрити рахунок онлайн дозволяє бізнесу швидше стартувати, уникнути черг і витрат часу на поїздки до відділень. Для банків це також означає оптимізацію внутрішніх процесів та зниження операційних витрат. Не випадково все більше українських фінустанов публічно заявляють про впровадження дистанційного онбордингу для бізнес-клієнтів.

Нормативне середовище в Україні вже дозволяє такі рішення. Кваліфікований електронний підпис, інтеграція з Єдиним державним реєстром та застосунок Дія створили основу для цифрової ідентифікації юридичних осіб без порушення вимог фінансового моніторингу.

У цій ринковій логіці розвиває свої сервіси й Кредобанк. Банк запустив можливість дистанційного відкриття рахунків для юридичних осіб через бізнес-портал KredoBank Business, повністю відмовившись від необхідності особистого візиту до відділення на стартовому етапі.

Процес побудований на використанні цифрових інструментів, що відповідають вимогам Національного банку України та міжнародним стандартам. Для ідентифікації керівнику компанії достатньо мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку Дія, а також кваліфікований електронний підпис юридичної особи. Дані автоматично підтягуються з державних реєстрів, що суттєво скорочує час на заповнення документів.

Після завершення процедури клієнт одразу отримує доступ до онлайн-банкінгу iFOBS, який дозволяє дистанційно керувати рахунками та фінансовими операціями компанії. Рахунок відкривається на акційному тарифному пакеті «Бізнес онлайн», що дає можливість протестувати сервіс у цифровому форматі.

Цифровізація як інвестиція у клієнтський досвід

У Кредобанку підкреслюють, що розвиток онлайн-сервісів для бізнесу — це не разова ініціатива, а стратегічний напрям. «Ми розвиваємо цифрові сервіси, що дозволяють українським підприємствам швидко та без зайвих кроків стати клієнтами Кредобанку онлайн. Жодних черг, паперів чи зайвих формальностей — усе відбувається дистанційно. Інтеграція з Дія та ЄДР дозволяє автоматично підвантажувати дані та заповнювати документи за лічені хвилини. Додам також, що бізнес-портал KredoBank Business ми реалізовали за підтримки Європейського Фонду для Південно-Східної Європи (EFSE)», — зазначає Христина Бущак, керівник управління розробки інструментів для бізнесу АТ «Кредобанк».

Окрему увагу в банку приділяють безпеці та дотриманню вимог комплаєнсу. Онлайн-рішення розробляються з урахуванням сучасних стандартів захисту даних, що мінімізує ризики втрати або підробки інформації та водночас спрощує клієнтський шлях.

Цифровий сервіс як фактор вибору банку

Досвід українського ринку показує, що цифрові сервіси поступово стають вирішальним фактором у конкуренції за бізнес-клієнта. Для підприємців банк дедалі більше перетворюється на зручний цифровий інтерфейс, а не на мережу фізичних відділень. І саме ті фінустанови, які вчасно інвестують у прості та зрозумілі онлайн-рішення, отримують перевагу в боротьбі за нових корпоративних клієнтів.

Кейс Кредобанку демонструє, як ця тенденція реалізується на практиці: дистанційне відкриття рахунку для юридичних осіб стає не окремою послугою, а логічною частиною цифрової екосистеми для бізнесу.