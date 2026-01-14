Multi від Мінфін
14 січня 2026, 17:54

Експерт пояснив, чому НБУ перейшов до контрольованої девальвації гривні

Національний банк України перейшов до політики контрольованого ослаблення гривні через зміну структури фінансування від Європейського Союзу. Оприлюднені деталі нового пакету допомоги свідчать про те, що пряма бюджетна підтримка буде меншою за очікувану, що змушує владу шукати механізми для перекриття дефіциту. Про це пише фінансовий експерт Андрій Шевчишин, 14 січня.

Національний банк України перейшов до політики контрольованого ослаблення гривні через зміну структури фінансування від Європейського Союзу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна пріоритетів

Європейська Комісія розкрила деталі розподілу фінансування для України на загальну суму 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки. Головна новина полягає в тому, що структура цих коштів змінилася не на користь прямої підтримки держбюджету:

  • Бюджетна підтримка: Україна отримає лише 30 млрд євро замість раніше запланованих 50 млрд євро.
  • Оборонна підтримка: На військові потреби буде виділено значно більше — 60 млрд євро на два роки.

Ці 60 млрд євро мають чітке цільове призначення: закупівля боєприпасів, ракет, артилерії, дронів, систем ППО, а також захист критичної інфраструктури. Проте експерт наголошує на важливому обмеженні: ці кошти заборонено використовувати для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Математика дефіциту 2026 року

За підрахунками Андрія Шевчишина, загальний обсяг підтвердженої фінансової допомоги на поточний рік складає орієнтовно 45,3 мільярда доларів. Ця сума складається з:

  • $26 млрд — раніше узгоджена допомога від партнерів;
  • $2 млрд — транші в рамках чотирирічної програми з МВФ;
  • $17,3 млрд (€15 млрд) — частка від європейського пакету.

Формально цієї суми мало б вистачити для покриття потреб. Однак у державному кошторисі існує прихована «діра»: у проголосованому бюджеті не враховано 300 мільярдів гривень на виплати військовим. У доларовому еквіваленті додаткова потреба становить 5−7 мільярдів доларів.

Девальвація як вимушений крок

Саме нестача коштів на зарплати військовим та скорочення прямої бюджетної підтримки від ЄС пояснюють поточну поведінку валютного ринку.

«Девальвація зараз виступає частковим компенсатором майбутньої нестачі бюджетного фінансування. Особливо враховуючи можливу корекцію євро до долара», — зазначає Шевчишин.

Розрахунки бюджету базуються на середньорічному курсі 45,7 грн за долар. Оскільки зовнішньої допомоги для покриття всіх соціальних та військових виплат (саме зарплат) може не вистачити, уряд буде змушений шукати додаткові джерела надходжень. Експерт попереджає, що «непопулярних рішень не уникнути».

Певним полегшенням може стати можливість перенесення частини європейських коштів з 2027 на 2026 рік, а також дозвіл витрачати оборонний бюджет ЄС на захист критичної інфраструктури, що звільнить частину власних коштів держави.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Мінфін
Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
14 січня 2026, 19:36
#
Скорее всего воровская власть начнет придумывать новые повышение акцизов, налогов, тарифов, что бы их карманы не опустели.
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по теми
