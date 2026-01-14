Multi від Мінфін
14 січня 2026, 19:44

Золото та біткоїн разом можуть посилити інвестпортфель — Bitwise

Аналітики Bitwise Research — дослідницького підрозділу американської інвесткомпанії Bitwise Asset Management — Хуан Леон та Малліка Колар перевірили на стрес-тестах відому рекомендацію засновника Bridgewater Associates Рея Даліо щодо виділення 15% інвестиційного портфеля на золото та біткоїн.

Золото та біткоїн разом можуть посилити інвестпортфель - Bitwise

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Результати показали, що ці активи найефективніші не окремо, а в поєднанні. Разом вони формують баланс між «захистом» під час ринкових обвалів і «наступом» у періоди відновлення.

Золото — ваш «захисний щит»

Аналіз великих просадок ринку акцій за останні 10 років (2018, 2020, 2022 та «торговельна війна» 2025 року) показує, що золото є найкращим амортизатором:

  • 2018 рік: Поки акції впали на 19,3%, а біткоїн обвалився на 40,3%, золото продемонструвало зростання на 5,8%.
  • 2022 рік: Під час агресивного підняття ставок ФРС акції впали на 24,2%, біткоїн — на 59,9% (через крах FTX), а золото втрималося, впавши лише на 9%.
  • 2025 рік: У відповідь на мита Трампа акції втратили 16,7%, тоді як золото зросло на 6%.

Біткоїн — ваша «пружина» для зростання

Хоча біткоїн сильно падає під час криз, він демонструє вибухову прибутковість у періоди відновлення:

  • Після 2018 року: Коли ринок намацав дно, біткоїн злетів на 79% (проти 18% у золота).
  • Після пандемії COVID-2020: Біткоїн продемонстрував неймовірне ралі у 775%, тоді як золото зросло на 112%.
  • Період 2023 року: На тлі очікувань зниження ставок біткоїн додав 40%, випередивши золото (17,5%).

Чому варто тримати обидва активи

Експерти наголошують: оскільки неможливо точно вгадати момент розвороту ринку, найефективніша стратегія — утримувати обидва активи одночасно.

Портфель, що містить і золото, і біткоїн, продемонстрував коефіцієнт Шарпа 0,679. Це майже втричі вище, ніж у традиційного портфеля 60/40 (0,237), і суттєво краще, ніж у портфеля лише із золотом (0,436).

«Золото забезпечує захист під час спадів, а біткоїн — потужний ривок під час відновлення. Питання не має стояти „золото чи біткоїн“. Історія свідчить, що правильна відповідь — „і те, і інше“», — підсумовували у Bitwise.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
