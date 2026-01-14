Золото та біткоїн разом можуть посилити інвестпортфель — Bitwise

Аналітики Bitwise Research — дослідницького підрозділу американської інвесткомпанії Bitwise Asset Management — Хуан Леон та Малліка Колар перевірили на стрес-тестах відому рекомендацію засновника Bridgewater Associates Рея Даліо щодо виділення 15% інвестиційного портфеля на золото та біткоїн.

Результати показали, що ці активи найефективніші не окремо, а в поєднанні. Разом вони формують баланс між «захистом» під час ринкових обвалів і «наступом» у періоди відновлення.

Золото — ваш «захисний щит»

Аналіз великих просадок ринку акцій за останні 10 років (2018, 2020, 2022 та «торговельна війна» 2025 року) показує, що золото є найкращим амортизатором:

2018 рік: Поки акції впали на 19,3%, а біткоїн обвалився на 40,3%, золото продемонструвало зростання на 5,8%.

2022 рік: Під час агресивного підняття ставок ФРС акції впали на 24,2%, біткоїн — на 59,9% (через крах FTX), а золото втрималося, впавши лише на 9%.

2025 рік: У відповідь на мита Трампа акції втратили 16,7%, тоді як золото зросло на 6%.

Біткоїн — ваша «пружина» для зростання

Хоча біткоїн сильно падає під час криз, він демонструє вибухову прибутковість у періоди відновлення:

Після 2018 року: Коли ринок намацав дно, біткоїн злетів на 79% (проти 18% у золота).

Після пандемії COVID-2020: Біткоїн продемонстрував неймовірне ралі у 775%, тоді як золото зросло на 112%.

Період 2023 року: На тлі очікувань зниження ставок біткоїн додав 40%, випередивши золото (17,5%).

Чому варто тримати обидва активи

Експерти наголошують: оскільки неможливо точно вгадати момент розвороту ринку, найефективніша стратегія — утримувати обидва активи одночасно.

Портфель, що містить і золото, і біткоїн, продемонстрував коефіцієнт Шарпа 0,679. Це майже втричі вище, ніж у традиційного портфеля 60/40 (0,237), і суттєво краще, ніж у портфеля лише із золотом (0,436).

«Золото забезпечує захист під час спадів, а біткоїн — потужний ривок під час відновлення. Питання не має стояти „золото чи біткоїн“. Історія свідчить, що правильна відповідь — „і те, і інше“», — підсумовували у Bitwise.