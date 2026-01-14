«Компенсації» за відсутність світла: Ощадбанк попереджає про нову схему шахраїв

Зловмисники продовжують спекулювати на чутливих для українців темах, запустивши нову хвилю фішингових атак. Цього разу шахраї розсилають повідомлення від імені державного « Ощадбанку » та енергетичних компаній, обіцяючи громадянам вигадані «грошові компенсації за перебої з електропостачанням». Про це повідомляє голова правління банку Сергій Наумов, 14 січня.

Механізм обману

За словами очільника фінустанови, злочинці використовують методи соціальної інженерії. Вони надсилають SMS-повідомлення або листи в месенджери, де пропонують оформити фінансову допомогу у зв'язку з відключеннями світла. Головна мета таких розсилок — змусити людину перейти за шкідливим посиланням.

Як не втратити гроші

Сергій Наумов наголосив на суворих правилах безпеки та комунікації, яких дотримується державний банк. Клієнтам слід пам'ятати три ключові факти, що відрізняють справжній банк від шахраїв:

Жодних посилань. «Ощадбанк» ніколи не надсилає повідомлення з лінками на сторонні сайти для оформлення виплат чи послуг.

Табу на месенджери. Банк не проводить верифікацію клієнтів чи оформлення допомоги через Viber, Telegram, WhatsApp або інші месенджери.

Конфіденційність даних. Співробітники банку ніколи не просять вводити повні реквізити карток (номер, термін дії, CVV-код) або паролі до онлайн-банкінгу за посиланнями в інтернеті.

«Будь ласка, не переходьте за підозрілими лінками, не передавайте персональні та фінансові дані, перевіряйте інформацію лише через офіційні канали банку», — закликав Наумов.