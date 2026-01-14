У 2025 році кількість платежів через СЕП зросла майже на чверть

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку продемонструвала стрімкий розвиток у 2025 році: кількість операцій зросла майже на чверть, а ринок отримав сервіс для відстеження платежів. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Структура платежів

Протягом 2025 року через СЕП здійснено 595,1 млн платежів на загальну суму 273,6 трлн грн. Це більше на 23% за кількістю та на 13,5% за обсягом порівняно з 2024 роком.

Як свідчить структура платежів у СЕП, у 2025 році за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн — 42,21 %;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 53,26 %;

від 100 тис. грн і більше — 4,53 %;

за сумою найбільше платежів припадало на великі:

до 1 тис. грн — 0,04 %;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 1,48 %;

від 100 тис. грн і більше — 98,49%.

Крім того, торік через СЕП здійснено 35,9 млн миттєвих переказів на загальну суму 163,1 млрд грн.

Їх структура у 2025 році розподілилися так, за кількістю:

до 1 тис. грн — 47,72%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 52,28%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі:

до 1 тис. грн — 4,60%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 95,40%.

Середній час здійснення платежів через СЕП залишається на рівні кількох хвилин. Миттєві перекази виконувалися за лічені секунди, зокрема більше 90% миттєвих переказів здійснено швидше ніж за три секунди.

ТрекСЕП

З 1 грудня 2025 року Національний банк запровадив у СЕП трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП) — новий інформаційно-довідковий сервіс, що дає змогу фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів через СЕП — від моменту ініціювання до зарахування коштів.

Користувачі можуть бачити статус операції та час проходження її ключових етапів (зокрема для переказів з рахунку на рахунок за реквізитами / IBAN, у тому числі миттєвих переказів).

Починаючи з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані забезпечити можливість використання клієнтами цього сервісу.

«Запровадження ТрекСЕП є послідовним кроком Національного банку в напрямі розвитку сучасної, прозорої та сумісної з європейськими стандартами платіжної інфраструктури, а також створює основу для подальших інновацій у СЕП», — йдеться у повідомленні.

Плани на 2026 рік

Зокрема, серед наступних кроків розвитку системи:

мультивалютність,

оцінка щодо її інтеграції з інфраструктурою SEPA для транскордонних переказів із країнами ЄС,

розширення використання стандарту ISO 20022,

упровадження сервісів оцінки ризиків платіжних операцій на основі сучасної аналітики та технологій штучного інтелекту.

«Запровадження ТрекСЕП забезпечило для ринку зрозумілу „end-to-end“ логіку: унікальний ідентифікатор операції дає змогу відстежувати платіж без розкриття персональних даних і оперативно визначати, на якому етапі він перебуває. Це практичний сервіс для громадян і бізнесу, який водночас формує фундамент для подальшого розвитку СЕП — від впровадження нових сервісів до технологічних інтеграцій із європейською платіжною інфраструктурою», — зазначив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк.

СЕП

СЕП — державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Національному банку. Національний банк є оператором та розрахунковим банком системи.

СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією — RTGS) та розроблена фахівцями НБУ. СЕП забезпечує здійснення 99% міжбанківських розрахунків у національній валюті в межах нашої країни.

Учасники СЕП станом на 1 січня 2026 року — Національний банк, Державна казначейська служба України, 61 банк (а також три небанківські надавачі платіжних послуг — через банки, що одночасно є учасниками СЕП та обслуговуючими банками для цих компаній).