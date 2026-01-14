Multi від Мінфін
14 січня 2026, 19:01

У 2025 році кількість платежів через СЕП зросла майже на чверть

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку продемонструвала стрімкий розвиток у 2025 році: кількість операцій зросла майже на чверть, а ринок отримав сервіс для відстеження платежів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У 2025 році кількість платежів через СЕП зросла майже на чверть
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Структура платежів

Протягом 2025 року через СЕП здійснено 595,1 млн платежів на загальну суму 273,6 трлн грн. Це більше на 23% за кількістю та на 13,5% за обсягом порівняно з 2024 роком.

Як свідчить структура платежів у СЕП, у 2025 році за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

  • до 1 тис. грн — 42,21 %;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 53,26 %;
  • від 100 тис. грн і більше — 4,53 %;
  • за сумою найбільше платежів припадало на великі:
  • до 1 тис. грн — 0,04 %;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 1,48 %;
  • від 100 тис. грн і більше — 98,49%.
  • Крім того, торік через СЕП здійснено 35,9 млн миттєвих переказів на загальну суму 163,1 млрд грн.

Їх структура у 2025 році розподілилися так, за кількістю:

  • до 1 тис. грн — 47,72%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 52,28%;
  • за сумою найбільше платежів припадало на великі:
  • до 1 тис. грн — 4,60%;
  • від 1 тис. грн до 100 тис. грн — 95,40%.

Середній час здійснення платежів через СЕП залишається на рівні кількох хвилин. Миттєві перекази виконувалися за лічені секунди, зокрема більше 90% миттєвих переказів здійснено швидше ніж за три секунди.

ТрекСЕП

З 1 грудня 2025 року Національний банк запровадив у СЕП трекінг-сервіс платіжних операцій (ТрекСЕП) — новий інформаційно-довідковий сервіс, що дає змогу фізичним та юридичним особам у режимі 24/7 відстежувати проходження платежів через СЕП — від моменту ініціювання до зарахування коштів.

Користувачі можуть бачити статус операції та час проходження її ключових етапів (зокрема для переказів з рахунку на рахунок за реквізитами / IBAN, у тому числі миттєвих переказів).

Починаючи з 1 квітня 2026 року всі учасники СЕП зобов’язані забезпечити можливість використання клієнтами цього сервісу.

«Запровадження ТрекСЕП є послідовним кроком Національного банку в напрямі розвитку сучасної, прозорої та сумісної з європейськими стандартами платіжної інфраструктури, а також створює основу для подальших інновацій у СЕП», — йдеться у повідомленні.

Плани на 2026 рік

Зокрема, серед наступних кроків розвитку системи:

  • мультивалютність,
  • оцінка щодо її інтеграції з інфраструктурою SEPA для транскордонних переказів із країнами ЄС,
  • розширення використання стандарту ISO 20022,
  • упровадження сервісів оцінки ризиків платіжних операцій на основі сучасної аналітики та технологій штучного інтелекту.

«Запровадження ТрекСЕП забезпечило для ринку зрозумілу „end-to-end“ логіку: унікальний ідентифікатор операції дає змогу відстежувати платіж без розкриття персональних даних і оперативно визначати, на якому етапі він перебуває. Це практичний сервіс для громадян і бізнесу, який водночас формує фундамент для подальшого розвитку СЕП — від впровадження нових сервісів до технологічних інтеграцій із європейською платіжною інфраструктурою», — зазначив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк.

СЕП

СЕП — державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Національному банку. Національний банк є оператором та розрахунковим банком системи.

СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією — RTGS) та розроблена фахівцями НБУ. СЕП забезпечує здійснення 99% міжбанківських розрахунків у національній валюті в межах нашої країни.

Учасники СЕП станом на 1 січня 2026 року — Національний банк, Державна казначейська служба України, 61 банк (а також три небанківські надавачі платіжних послуг — через банки, що одночасно є учасниками СЕП та обслуговуючими банками для цих компаній).

Автор:
Роман Мирончук
Джерело: Мінфін
