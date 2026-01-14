Рада призначила Дмитра Наталуху головою Фонду держмайна

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«За» призначення проголосувало 244 народних депутати.

Хто такий Наталуха

З 2015 року очолював Лиманську РДА Одеської області, проте в лютому 2017-го його звільнили з цієї посади.

У 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Слуг», під номером 14 у списку. Став членом фракції та очолив Комітет Ради з питань економічного розвитку.

Чоловік народного депутата від «Батьківщини» Альони Шкрум.