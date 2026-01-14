Понад 3 млн платників сплатили 45,6 млрд грн земельного податку у 2025 році

У 2025 році понад 3 млн платників сплатили 45,6 млрд грн земельного податку. Це на 15,6 % більше порівняно з 2024 роком (39,4 млрд грн). Про це йдеться у повідомленні Податкової служби.

Земельний податок

Надходження від земельного податку залишаються в розпорядженні місцевих громад. Це дозволяє їм фінансувати ремонт доріг, підтримувати школи та забезпечувати критичну інфраструктуру в умовах сьогодення.

Хто лідирує

Регіони-лідери за обсягами сплати:

Дніпропетровська область — 8,1 млрд грн,

м. Київ — 6,5 млрд грн,

Одеська область — 4 млрд грн,

Львівська область — 3,1 млрд грн.

Хто має платити податок

Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні; земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування плати за землю є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.