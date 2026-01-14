14 січня Верховна Рада, з другої спроби, призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра- міністра енергетики. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
14 січня 2026, 14:29
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
«За» відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів.
За словами Железняка, він не підтримав кандидатуру Шмигаля.
«Цього разу голоси знайшлись. Міністра енергетики не було в країні 56 днів. Ще б трохи і літа б дочекалися», — написав він.
