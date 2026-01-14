Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики

14 січня Верховна Рада, з другої спроби, призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-премʼєра- міністра енергетики. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

«За» відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів.

За словами Железняка, він не підтримав кандидатуру Шмигаля.

«Цього разу голоси знайшлись. Міністра енергетики не було в країні 56 днів. Ще б трохи і літа б дочекалися», — написав він.