Dragon Capital та Amber Infrastructure стали кандидатами на управління європейським фондом відбудови України

Dragon Capital та Amber Infrastructure перемогли у загальноєвропейському ринковому конкурсі зі своєю інвестиційною концепцією та були обрані кандидатами на управління європейським фондом відбудови України. Про це написав інвестиційний банкір Сергій Фурса .

Що це означає для України

Для України це важливий сигнал: попри війну, країна є привабливою для масштабних інвестицій, а міжнародні інституції довіряють професійним командам.

«Ми впевнені, що фонд матиме значний вплив на економічне відновлення та відкриє доступ до приватного капіталу для перспективних бізнесів по всій країні», — зазначив Фурса.

Деталі

Цей спільний фонд має на меті мобілізувати капітал від державних банків розвитку та приватних інвесторів на суму понад один мільярд євро для відбудови України та безпосередньо інвестувати в приватні інвестиційні проєкти у стратегічних секторах української економіки.

Серед іншого, це включає реконструкцію енергетичної інфраструктури, розширення вітрової та сонячної енергетики для заміни старих вугільних електростанцій, промислових виробничих потужностей та цифрової інфраструктури, такої як центри обробки даних.

Як основний інвестор, фонд надаватиме акціонерний капітал проєктним компаніям та підприємствам, що дозволить їм залучити додатковий акціонерний та борговий капітал на рівні проектів.

«З обсягом в 1 мільярд євро фонд дозволить здійснити інвестиції на суму близько 6−7 мільярдів євро», — зазначається в повідомленні. — «Фонд буде запущений на Конференції з відновлення України в Польщі цього літа і відразу після цього розпочне свою інвестиційну діяльність».