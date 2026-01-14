ФОПи не зможуть отримати виплати в рамках закону про підтримку сімей з дітьми — Гетманцев

З 1 січня 2026 року запрацював закон щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю. Головна новація — проєкт єЯсла, але він має декілька системних прорахунків, які потребують виправлення. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новин

Що відомо про єЯсла

Ідея вірна та стратегічна: дати можливість мамам повернутися на ринок праці вже з однорічного віку дитини для збереження кваліфікації, добробуту родин та, зрештою, працюючої економіки.

Системні прорахунки

Проте, за словами Гетманцева, диявол, як завжди, у деталях. Є декілька системних прорахунків, які потребують виправлення:

Дискримінація ФОП. ФОП — такі самі працюючі батьки, які сплачують податки й створюють робочі місця. Виключати їх із програми — несправедливо й нелогічно.

Дивні КВЕДи. Перелік видів діяльності для використання коштів викликає подив. Зокрема КВЕД 87.90 (догляд із забезпеченням проживання). Ми що, фінансуємо інтернатні форми замість сімейного виховання? Цільове спрямування має бути чітким, а не розмитим.

Неготовність ринку. Ринок доглядових послуг у нас досі «у затінку». Стандартів якості немає, контроль мінімальний. Ризик отримати неякісну послугу за державні кошти залишається надвисоким.

«І тут виникає просте, хоч і непопулярне запитання: чи не ефективніше було б дозволити отримувати ці кошти, наприклад, бабусям, які фактично доглядають за дитиною, замість стимулювання сірого й нерегульованого ринку?

єЯсла — це правильний крок у правильному напрямку. Але щоб програма справді працювала на благо мам та дітей, її треба доопрацювати: включити ФОП, переглянути перелік дозволених послуг, паралельно інвестувати у стандарти й якість догляду", — підсумував Гетманцев.