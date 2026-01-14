Кількість публічних компаній в США впала на 50% за 30 років

Фондовий ринок США поступово втрачає монополію на статус головного дзеркала американської економіки. Штати стають критично залежними від приватного капіталу на тлі різкого скорочення кількості публічних компаній. Експерти вказують на фундаментальний зсув: компанії тепер воліють залишатися поза межами біржових торгів.

Хроніка зникнення публічних компаній

За останні три десятиліття ландшафт американського корпоративного сектору змінився до невпізнаваності. Статистика фіксує масштабне скорочення кількості компаній, акції яких вільно торгуються на біржах (таких як NYSE або NASDAQ).

Якщо у 1996 році в США налічувалося 8 090 публічних компаній, то станом на 2025 рік їх кількість впала до 3 935. Тобто, за цей період публічний ринок «схуднув» рівно на 50%.

Домінування приватного сектору

На противагу скороченню біржового списку, приватний сектор демонструє вражаючу концентрацію капіталу. На сьогодні 86% американських компаній, які мають річний дохід понад 100 мільйонів доларів, є приватними.

Це означає, що лише 14% підприємств такого масштабу є публічними. Іншими словами, переважна більшість великого бізнесу в США недоступна для інвестування пересічним громадянам через купівлю акцій на біржі.

Дисбаланс на ринку праці

Аналіз також виявив цікаву диспропорцію між фінансовою оцінкою компаній та реальною кількістю робочих місць, які вони створюють.

Компанії, що входять до індексу S&P 500 (500 найбільших публічних компаній США), складають близько 80% капіталізації всього публічного ринку.

Однак, ці гіганти забезпечують роботою лише 28 мільйонів людей. Це становить лише близько 18% від загальної зайнятості в економіці США. Для порівняння, загальна кількість працівників у країні сягає 160 мільйонів. Це підтверджує тезу, що реальним драйвером зайнятості є саме приватний бізнес, який часто залишається поза увагою біржових новин.