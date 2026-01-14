Уряд посилює контроль за цінами на лікарські засоби. За порушення — штраф

Ліки мають бути доступними для всіх людей, особливо в умовах холоду в оселях через російські обстріли енергосистеми та сильні морози. На цьому наголосила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Контроль за аптеками

За її словами, Уряд доручив міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі посилити контроль за цінами на лікарські засоби в аптечних мережах.

«У разі виявлення порушень у формуванні націнок Уряд буде реагувати —застосовувати штрафні санкцій до суб'єктів господарювання», — зазначила Очільниця Уряду.

Для системного моніторингу буде визначено перелік лікарських засобів, за якими МОЗ спільно з Держлікслужбою здійснюватимуть постійне відстеження цін в аптеках.

За результатами такого моніторингу щотижня подаватимуться звіти до Кабінету Міністрів України.