Ліки мають бути доступними для всіх людей, особливо в умовах холоду в оселях через російські обстріли енергосистеми та сильні морози. На цьому наголосила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
14 січня 2026, 13:41
Уряд посилює контроль за цінами на лікарські засоби. За порушення — штраф
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Контроль за аптеками
За її словами, Уряд доручив міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі посилити контроль за цінами на лікарські засоби в аптечних мережах.
«У разі виявлення порушень у формуванні націнок Уряд буде реагувати —застосовувати штрафні санкцій до суб'єктів господарювання», — зазначила Очільниця Уряду.
Для системного моніторингу буде визначено перелік лікарських засобів, за якими МОЗ спільно з Держлікслужбою здійснюватимуть постійне відстеження цін в аптеках.
За результатами такого моніторингу щотижня подаватимуться звіти до Кабінету Міністрів України.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1