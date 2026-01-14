Мінфін залучив 13 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 13 січня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13 млрд грн, що на 3,14 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 16,14 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,54 млрд грн під 16,34% з погашенням 16 грудня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

5,38 млрд грн під 17,10% з погашенням 4 серпня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

3,09 млрд грн під 17,59% з погашенням 15 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).

Від початку повномасштабної війни держава вже залучила близько 2 трлн грн для фінансування своїх потреб через інструмент ОВДП. Зазначається, що усі кошти від продажу військових облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.