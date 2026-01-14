Три країни контролюють половину світових запасів срібла

Вартість срібла встановила нові історичні рекорди, перевищивши позначку у 90 доларів за унцію. Торік ралі металу склало безпрецедентні 160%, що дозволило сріблу значно випередити за темпами зростання навіть золото. На тлі ажіотажного попиту та дефіциту сировини інвестори все частіше звертають увагу на географію основних покладів цього стратегічного ресурсу.

Глобальний розподіл запасів: домінування Перу

За даними Геологічної служби США, загальні світові запаси срібла оцінюються приблизно у 641 400 метричних тонн. Безумовним лідером за обсягами покладів є Перу. Ця латиноамериканська країна володіє близько 140 000 тонн срібла, що становить майже 22% від усіх світових запасів. Такий показник надає Перу унікальну стратегічну перевагу на ринку дорогоцінних металів.

Слідом за Перу розташувалася група країн із значними, хоча й меншими запасами: Австралія, Росія та Китай. Разом ці три держави контролюють близько 40% світового срібла.



Парадокс Мексики: лідер видобутку з обмеженими резервами

Цікава ситуація склалася з Мексикою. У 2024 році країна знову підтвердила статус найбільшого виробника срібла у світі, видобувши 6 300 тонн металу. Мексиканська гірничодобувна промисловість базується на потужній інфраструктурі та багатих родовищах.

Однак, попри лідерство у виробництві, розвідані запаси Мексики є відносно скромними — лише 37 000 тонн (6% від світових). Це створює дисбаланс: країна інтенсивно видобуває ресурс, маючи меншу «подушку безпеки» порівняно з конкурентами, такими як Перу чи Австралія.

Загалом у 2024 році у світі було видобуто близько 25 000 тонн срібла. Окрім Мексики, ключовими гравцями залишаються Китай (3 300 тонн) та Перу (3 100 тонн). Разом ця трійка забезпечує більше половини глобальної пропозиції.

Драйвери росту: чому ціни злітають

Експерти виділяють кілька ключових факторів, що штовхають котирування срібла вгору:

Дефіцит на ринку. За прогнозами The Silver Institute, 2025 рік став п'ятим роком поспіль, коли попит на срібло перевищував пропозицію. Сукупний дефіцит наближається до позначки 820 мільйонів унцій.

Технологічний бум. Срібло є критично важливим для «зеленої» енергетики. Попит з боку виробників сонячних панелей зріс з менш ніж 50 млн унцій десять років тому до очікуваних 160 млн унцій за підсумками минулого року. Також зростає споживання металу у виробництві електромобілів та електроніки.

Геополітика та слабкий долар. Невизначеність на світовій арені та ослаблення американської валюти змушують інвесторів шукати «тиху гавань» в активах-сховищах. Додаткового тиску додали обмеження Китаю на експорт срібла.

Унікальна роль срібла в промисловості

Важливо розуміти, чому срібло настільки важко замінити в сучасній економіці. Срібло має найвищу електропровідність та теплопровідність серед усіх металів, а також найнижчий контактний опір. Це робить його безальтернативним компонентом для високоефективної електроніки.

На відміну від золота, яке переважно зберігається у сховищах центробанків або у вигляді прикрас (тобто повертається на ринок), срібло є «витратним» металом. Значна частина срібла, що використовується в промисловості (наприклад, у мікросхемах, сенсорних екранах, медичному обладнанні та навіть у військовій техніці), втрачається назавжди, оскільки його переробка часто є економічно недоцільною через мікроскопічні обсяги в кожному окремому пристрої. Це означає, що доступні запаси наземного срібла вичерпуються швидше, ніж золота.

Чому це важливо

Срібло перестало бути просто «дешевшим аналогом золота» для ювелірних прикрас. Тепер це критично важливий промисловий метал, без якого неможливий енергетичний перехід (сонячні панелі) та цифровізація.

Для інвесторів та споживачів це означає наступне: