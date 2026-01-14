Вартість срібла перевищила $90 за унцію

Зростання цін на метали

Ціна металу зростає вже кілька днів поспіль, до вечора 13 січня вона наблизилася до $89 за унцію.

За словами аналітика MarketPulse by OANDA Зейна Вауди, вартість срібла незабаром може пробити позначку $100 за унцію, якщо посилиться промисловий тиск на актив. У розмові з Reuters він також додав, що срібло має більше можливостей для зростання, ніж золото.