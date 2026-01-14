Вартість ф'ючерсів на срібло з датою постачання у березні 2026-го вперше в історії перевищили позначку $90 за унцію, свідчать дані біржі Comex. На піку вартість металу сягнула $90,935 за унцію (5,42%).
14 січня 2026, 9:30
Вартість срібла перевищила $90 за унцію
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Зростання цін на метали
Ціна металу зростає вже кілька днів поспіль, до вечора 13 січня вона наблизилася до $89 за унцію.
За словами аналітика MarketPulse by OANDA Зейна Вауди, вартість срібла незабаром може пробити позначку $100 за унцію, якщо посилиться промисловий тиск на актив. У розмові з Reuters він також додав, що срібло має більше можливостей для зростання, ніж золото.
За даними агентства, ціна на золото і срібло збільшується все також на тлі зростаючої геополітичної невизначеності — захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, заворушення в Ірані. Крім того, тому сприяє тиск президента США Дональда Трампа, що посилився, на главу ФРС Джерома Пауелла.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі