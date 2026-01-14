Українці у 2025 році придбали 274,3 тис. імпортних авто з пробігом. Топ-10 найпопулярніших моделей

Понад 77% від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2025 року українці придбали 274,3 тис. таких авто. Це на 24% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.