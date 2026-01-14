Понад 77% від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто ввезені з-за кордону. За 12 місяців 2025 року українці придбали 274,3 тис. таких авто. Це на 24% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.
14 січня 2026, 10:03
Українці у 2025 році придбали 274,3 тис. імпортних авто з пробігом. Топ-10 найпопулярніших моделей
Який вік авто
Середній вік ввезених вживаних авто становив 8,4 року. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 43%.
Далі йдуть електромобілі — 31%; дизельні — 18%; гібриди 5%; авто з ГБО — 3%.
Топ-10 найпопулярніших моделей
- VOLKSWAGEN Golf — 12812 од.;
- TESLA Model Y — 10683 од.;
- TESLA Model 3 — 9348 од.;
- RENAULT Megane — 8379 од.;
- SKODA Octavia — 7754 од.;
- NISSAN Leaf — 7559 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 7439 од.;
- AUDI Q5 — 6933 од.;
- NISSAN Rogue — 6310 од.;
- KIA Niro — 5799 од.
