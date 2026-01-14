Multi від Мінфін
14 січня 2026, 9:13

Стійкість українських банків: капітал фінустанов перевищив 290 млрд грн

Українські банки станом на початок 2026 року мають достатній запас капіталу та виконують встановлені нормативи його достатності. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Українські банки станом на початок 2026 року мають достатній запас капіталу та виконують встановлені нормативи його достатності.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нормативи капіталу

Як свідчать дані щодо значень пруденційних нормативів по системі банків на 1 січня 2026 року, регулятивний капітал становить 290,8 млрд грн, що на 22 млрд грн або на 8% вище показника на 1 січня 2025 року.

Водночас з огляду на прискорене нарощення банками кредитів показники достатності капіталу за рік дещо знизилися, хоча банки й продовжують виконувати нормативи достатності капіталу із значним запасом, зокрема:

  • норматив достатності регулятивного капіталу, що має бути не менше 10%, становить 15,83%;
  • норматив достатності капіталу 1 рівня (не менше 7,5%) — 15,54%;
  • норматив достатності основного капіталу 1 рівня (не менше 5,625%) — 15,54%.

«Оцінка стійкості 2025 року, що вперше з початку повномасштабного вторгнення здійснювалася за стандартною процедурою, підтвердила наявність у банків загалом достатнього запасу капіталу для покриття ризиків та подальшого збільшення кредитного портфеля навіть у разі реалізації гіпотетичних кризових сценаріїв», — йдеться у повідомленні регулятора.

Як зазначається, лише окремі установи, для яких встановлено підвищені необхідні рівні достатності капіталу, виконують узгоджені з НБУ програми реструктуризації.

«Стабільна рентабельність сектору — запорука подальшої підтримки капіталізації та нарощення банками операцій. Підвищення податку на прибуток банків у 2026 році до 50% дещо стримуватиме потенціал зростання активних операцій банків», — підсумували в НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
