Tesla повернула семимісний салон до Model Y 2026 року

Tesla випустила опцію семимісного салону для Model Y 2026.Опція з третім рядом сидінь уже доступна в онлайн-конфігураторі в США та передбачає додаткову плату близько 2,5 тис. доларів . Про це йдеться у повідомленні компанії.

Що відомо про нове авто

Семимісна конфігурація пропонується для версії Long Range з повним приводом. Третій ряд сидінь орієнтований насамперед на дітей або короткі поїздки, однак дозволяє збільшити пасажиромісткість автомобіля без переходу на більший SUV.

Раніше Tesla тимчасово відмовилася від семимісної версії Model Y після оновлення моделі на початку 2025 року.

Повернення цієї опції стало відповіддю на попит з боку покупців, які використовують електрокросовер як сімейний автомобіль.