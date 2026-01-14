Аналітичні центри, у томі числі Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, підписали спільний лист до Президента, Уряду та парламентських комітетів щодо законопроєкту Мінфіну про запровадження обов’язкового ПДВ для ФОП на спрощеній системі з оборотом понад 1 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Інституту економічних досліджень.
ПДВ для ФОПів: розрахунки не відповідають економічній реальності
Що кажуть аналітики
Ключовий висновок заяви: урядовий аналіз регуляторного впливу (АРВ) не відповідає реальним економічним умовам і суттєво занижує витрати для бізнесу та суспільства.
Фіскальний ефект завищений. Заявлені +40 млрд грн ПДВ фактично означають додаткові витрати кінцевих споживачів. Позитивний ефект для добробуту не доведений.
Адміністративні витрати занижені. Мінфін закладає, що суб'єкт підприємництва витрачає додатково 56 людино-годин на рік на адміністрування ПДВ. В той же час опитування Світового банку свідчить про те, що український бізнес витрачав на податкове адміністрування у середньому 74,4 дня на рік (595 людино-годин).
Реальні витрати бізнесу перевищують вигоди. Додаткові витрати для ФОП — близько 93 тис. грн на рік. Сукупні непродуктивні втрати — 61−116 млрд грн на рік, що перевищує потенційні бюджетні надходження.
Ризики тінізації. Законопроєкт стимулює «дроблення», приховування оборотів і вихід у тінь, особливо в низькомаржинальних секторах. Місцеві бюджети втрачають надходження від єдиного податку без компенсації.
Реформа не б'є по ключових схемах ухилення. «Сірий імпорт», неформальна зайнятість, зарплати «в конвертах» залишаються поза фокусом, хоча саме там втрати бюджету сягають сотень мільярдів гривень.
Що пропонують аналітичні центри
Підняти поріг реєстрації платника ПДВ — з 1 млн грн до 6 млн грн з 2027 року, з поетапним зниженням до рівня ЄС.
Спростити адміністрування — запровадити касовий метод обліку, автозаповнення декларацій, субсидії на бухгалтерів для ФОП та компенсації місцевим бюджетам.
Застосувати ризикоорієнтований підхід — ПДВ лише для секторів з високим ризиком зловживань B2B, винятки для B2C та прифронтових територій.
Запровадити інструменти протидії зловживанням — правила протидії дробленню бізнесу за стандартами ЄС (Directive EU 2016/1164), ухвалити закон про критерії відмінності псевдонайманих від найманих (№ 13507), запровадити KPI для ДПС/ДМС на зменшення податкового розриву, фінансові стимули для споживачів отримувати чеки.
Створити базові умови — забезпечити верховенство права, перезавантажити за вирішального голосу міжнародних експертів ДМС, ДПС, Нацполіцію та Службу фінмоніторингу.
Провести експертну нараду — для погодження методології розрахунків та визначення оптимального порогу переходу на ПДВ.
Коментарі - 4
Реальные решения реальных проблем, конечно же, никто не будет продумывать, ведь требовать и ожидать знаний экономики от набранных по объявлению свадебных фотографов et al, которые голосуют за $15к в месяц, не приходится. Но люди достойны власти, которую они выбирают.
А тотальное снижение налогов и ликвидация государственных институтов (хаха, НКЦПФР, хаха Луганская ОВГ, которые занимается переименованием и управлением того, чего не имеет, за деньги, которых нет).
У меня три класса церковно-приходской школы, где про экономику в подсобке мне рассказывал преподаватель-католический-священник, когда мне было 8 лет, но даже я знаю что единственное что действительно может спасти экономическую ситуацию это сокращение 75% институтов, «единый тариф» 10% на растаможку без таможни как таковой в принципе, налог с транзакций 1% который снимался бы автоматически вместо набора из ПДФО и прочей ереси, и реальный экономист у руля, а не аналог доктора экономических наук Усика, который не мог даже название своей диссертации прочесть вслух.
А пока, здесь, в моей любимой стране, будет лишь безблагодатность, которую заслужил социум, выбирающих себе лидеров по образу и подобию своему.
Хотя, зачем я это все пишу на случайном сайте в интернете, я толком сам не знаю. Всем добра.
2013 год: около 410−430 $ Напомню это «режим злого Януковича».
2025 год 600 $.
С 2013 по конец 2025 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли более чем в 4,5 раза (примерно на 360−370%).
Это стоило сотен тысяч жизней, майдана и евроинтеграции?