ПДВ для ФОПів: розрахунки не відповідають економічній реальності

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 січня 2026, 8:00

ПДВ для ФОПів: розрахунки не відповідають економічній реальності

Аналітичні центри, у томі числі Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, підписали спільний лист до Президента, Уряду та парламентських комітетів щодо законопроєкту Мінфіну про запровадження обов’язкового ПДВ для ФОП на спрощеній системі з оборотом понад 1 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Інституту економічних досліджень.

Аналітичні центри, у томі числі Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, підписали спільний лист до Президента, Уряду та парламентських комітетів щодо законопроєкту Мінфіну про запровадження обов’язкового ПДВ для ФОП на спрощеній системі з оборотом понад 1 млн грн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

Ключовий висновок заяви: урядовий аналіз регуляторного впливу (АРВ) не відповідає реальним економічним умовам і суттєво занижує витрати для бізнесу та суспільства.

  • Фіскальний ефект завищений. Заявлені +40 млрд грн ПДВ фактично означають додаткові витрати кінцевих споживачів. Позитивний ефект для добробуту не доведений.

  • Адміністративні витрати занижені. Мінфін закладає, що суб'єкт підприємництва витрачає додатково 56 людино-годин на рік на адміністрування ПДВ. В той же час опитування Світового банку свідчить про те, що український бізнес витрачав на податкове адміністрування у середньому 74,4 дня на рік (595 людино-годин).

  • Реальні витрати бізнесу перевищують вигоди. Додаткові витрати для ФОП — близько 93 тис. грн на рік. Сукупні непродуктивні втрати — 61−116 млрд грн на рік, що перевищує потенційні бюджетні надходження.

  • Ризики тінізації. Законопроєкт стимулює «дроблення», приховування оборотів і вихід у тінь, особливо в низькомаржинальних секторах. Місцеві бюджети втрачають надходження від єдиного податку без компенсації.

  • Реформа не б'є по ключових схемах ухилення. «Сірий імпорт», неформальна зайнятість, зарплати «в конвертах» залишаються поза фокусом, хоча саме там втрати бюджету сягають сотень мільярдів гривень.

Що пропонують аналітичні центри

  • Підняти поріг реєстрації платника ПДВ — з 1 млн грн до 6 млн грн з 2027 року, з поетапним зниженням до рівня ЄС.

  • Спростити адміністрування — запровадити касовий метод обліку, автозаповнення декларацій, субсидії на бухгалтерів для ФОП та компенсації місцевим бюджетам.

  • Застосувати ризикоорієнтований підхід — ПДВ лише для секторів з високим ризиком зловживань B2B, винятки для B2C та прифронтових територій.

  • Запровадити інструменти протидії зловживанням — правила протидії дробленню бізнесу за стандартами ЄС (Directive EU 2016/1164), ухвалити закон про критерії відмінності псевдонайманих від найманих (№ 13507), запровадити KPI для ДПС/ДМС на зменшення податкового розриву, фінансові стимули для споживачів отримувати чеки.

  • Створити базові умови — забезпечити верховенство права, перезавантажити за вирішального голосу міжнародних експертів ДМС, ДПС, Нацполіцію та Службу фінмоніторингу.

  • Провести експертну нараду — для погодження методології розрахунків та визначення оптимального порогу переходу на ПДВ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
vovan9870
vovan9870
14 січня 2026, 8:28
#
Плюс 40 млрд ПДВ і мінус 20 млрд ЄП?
+
+58
EconomistPetya
EconomistPetya
14 січня 2026, 9:04
#
А раздавать по 1000 грн было в требованиях МВФ? А нацианальный кешбек был в требованиях МВФ? Есть ли полный список требований МВФ? Может быть реставрация художественной школы за 225 млн грн было в требованиях МВФ? Или исследование пингвинов кабанами?

Реальные решения реальных проблем, конечно же, никто не будет продумывать, ведь требовать и ожидать знаний экономики от набранных по объявлению свадебных фотографов et al, которые голосуют за $15к в месяц, не приходится. Но люди достойны власти, которую они выбирают.

А тотальное снижение налогов и ликвидация государственных институтов (хаха, НКЦПФР, хаха Луганская ОВГ, которые занимается переименованием и управлением того, чего не имеет, за деньги, которых нет).

У меня три класса церковно-приходской школы, где про экономику в подсобке мне рассказывал преподаватель-католический-священник, когда мне было 8 лет, но даже я знаю что единственное что действительно может спасти экономическую ситуацию это сокращение 75% институтов, «единый тариф» 10% на растаможку без таможни как таковой в принципе, налог с транзакций 1% который снимался бы автоматически вместо набора из ПДФО и прочей ереси, и реальный экономист у руля, а не аналог доктора экономических наук Усика, который не мог даже название своей диссертации прочесть вслух.

А пока, здесь, в моей любимой стране, будет лишь безблагодатность, которую заслужил социум, выбирающих себе лидеров по образу и подобию своему.
+
+42
EconomistPetya
EconomistPetya
14 січня 2026, 9:11
#
И, наконец, набраться храбрости перестать смотреть кто как живет за поребриком и где у кого хуже, послать ЕС на три буквы со своей интеграцией в евросовок, и посмотреть вокруг: на уставших людей, нищих пенсионеров, голодающих переселенцев без жилья, униженных инвалидов и заняться своей страной. Признать ошибки, зафиксировать потери, такой себе stop loss, и начать тратить силы на то чтобы лучше было у нас.

Хотя, зачем я это все пишу на случайном сайте в интернете, я толком сам не знаю. Всем добра.
+
0
Strain
Strain
14 січня 2026, 9:24
#
100% наша власть идёт в ЕС и хвастается «покращеннями». Наконец цены стали как в ЕС, но вот зарплаты остались почти на том же уровне.
2013 год: около 410−430 $ Напомню это «режим злого Януковича».
2025 год 600 $.

С 2013 по конец 2025 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли более чем в 4,5 раза (примерно на 360−370%).

Это стоило сотен тысяч жизней, майдана и евроинтеграции?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами