ПДВ для ФОПів: розрахунки не відповідають економічній реальності

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключовий висновок заяви: урядовий аналіз регуляторного впливу (АРВ) не відповідає реальним економічним умовам і суттєво занижує витрати для бізнесу та суспільства.

Фіскальний ефект завищений. Заявлені +40 млрд грн ПДВ фактично означають додаткові витрати кінцевих споживачів. Позитивний ефект для добробуту не доведений.

Адміністративні витрати занижені. Мінфін закладає, що суб'єкт підприємництва витрачає додатково 56 людино-годин на рік на адміністрування ПДВ. В той же час опитування Світового банку свідчить про те, що український бізнес витрачав на податкове адміністрування у середньому 74,4 дня на рік (595 людино-годин).

Реальні витрати бізнесу перевищують вигоди. Додаткові витрати для ФОП — близько 93 тис. грн на рік. Сукупні непродуктивні втрати — 61−116 млрд грн на рік, що перевищує потенційні бюджетні надходження.

Ризики тінізації. Законопроєкт стимулює «дроблення», приховування оборотів і вихід у тінь, особливо в низькомаржинальних секторах. Місцеві бюджети втрачають надходження від єдиного податку без компенсації.