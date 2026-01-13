Мобільні оператори заблокували майже 60 тисяч номерів, щоб захистити клієнтів від спаму

Український телеком-ринок почав масштабну очистку від нав'язливого маркетингу. За перші три місяці дії нових регуляторних правил мобільні оператори примусово припинили обслуговування 59 071 абонентського номера, що використовувалися для масових рекламних обдзвонів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України 13 січня.

З 2 жовтня в Україні набули чинності нові правила, які надали операторам («Київстар», Vodafone, lifecell) легальні інструменти для боротьби з телефонним спамом. Під спамом розуміються комерційні дзвінки, які здійснюються без попередньої згоди абонента з метою реклами товарів чи послуг.

Тепер оператори застосовують спеціальні алгоритми моніторингу. Номер підлягає блокуванню, якщо він відповідає щонайменше двом із наведених нижче критеріїв підозрілої активності: