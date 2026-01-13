Український телеком-ринок почав масштабну очистку від нав'язливого маркетингу. За перші три місяці дії нових регуляторних правил мобільні оператори примусово припинили обслуговування 59 071 абонентського номера, що використовувалися для масових рекламних обдзвонів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України 13 січня.
13 січня 2026, 19:45
Мобільні оператори заблокували майже 60 тисяч номерів, щоб захистити клієнтів від спаму
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
З 2 жовтня в Україні набули чинності нові правила, які надали операторам («Київстар», Vodafone, lifecell) легальні інструменти для боротьби з телефонним спамом. Під спамом розуміються комерційні дзвінки, які здійснюються без попередньої згоди абонента з метою реклами товарів чи послуг.
Тепер оператори застосовують спеціальні алгоритми моніторингу. Номер підлягає блокуванню, якщо він відповідає щонайменше двом із наведених нижче критеріїв підозрілої активності:
- Аномальна поведінка: понад 50% дзвінків здійснюються на різні номери (масовий обдзвін).
- Короткі сесії: середня тривалість розмови становить менше ніж 60 секунд.
- Односторонній зв'язок: на номер технічно неможливо передзвонити, або ж номер використовується виключно для вихідних дзвінків (майже немає вхідного трафіку або SMS-активності).
- Автоматизація: під час виклику абонент чує записане повідомлення (робот).
- Скарги: наявність скарг від інших абонентів.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі