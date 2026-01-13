Інструкція для платників: рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році

Реквізити рахунків для податкових платежів та єдиного внеску на 2026 рік опубліковано на вебпорталі ДПС та субсайтах територіальних органів Служби. Про це йдеться у повідомленні служби.

Де знайти актуальні рахунки

На вебпорталі ДПС (без авторизації).

Якщо вам потрібно швидко переглянути реквізити по регіонах:

Перейдіть у розділ «Рахунки для сплати платежів» на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv.

Оберіть вашу область (регіон).

Виберіть вид платежу, який ви плануєте сплатити.

В Електронному кабінеті (персоналізовано)

Це найнадійніший спосіб, оскільки система підкаже реквізити саме для ваших податкових зобов’язань: