Реквізити рахунків для податкових платежів та єдиного внеску на 2026 рік опубліковано на вебпорталі ДПС та субсайтах територіальних органів Служби. Про це йдеться у повідомленні служби.
13 січня 2026, 19:14
Інструкція для платників: рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Де знайти актуальні рахунки
На вебпорталі ДПС (без авторизації).
Якщо вам потрібно швидко переглянути реквізити по регіонах:
- Перейдіть у розділ «Рахунки для сплати платежів» на вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv.
- Оберіть вашу область (регіон).
- Виберіть вид платежу, який ви плануєте сплатити.
В Електронному кабінеті (персоналізовано)
Це найнадійніший спосіб, оскільки система підкаже реквізити саме для ваших податкових зобов’язань:
- Авторизуйтесь у приватній частині Електронного кабінету.
- Оберіть меню «Стан розрахунків з бюджетом» та потрібний податок, збір чи єдиний внесок.
- Натисніть на піктограму у колонці «Реквізити»
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі