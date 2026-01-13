У 2025 році держава повністю виконала свої зобов’язання перед громадянами, спрямувавши на соціальні виплати та пенсії 406,4 млрд гривень. Як повідомили у Міністерстві фінансів, завдяки підтримці міжнародних партнерів усі виплати здійснювалися вчасно та в повному обсязі, а заборгованість за цими статтями видатків відсутня.
13 січня 2026, 18:33
Понад 406 млрд грн на соцвиплати: Мінфін підбив підсумки фінансування у 2025 році
Куди пішли кошти: структура видатків у 2025 році
Левова частка бюджетних коштів була спрямована на забезпечення пенсійних виплат, проте значні ресурси отримали й інші вразливі категорії населення:
- Пенсії, надбавки та підвищення — 241,8 млрд грн;
- Соцзахист громадян у складних обставинах — 83,8 млрд грн;
- Пільги та житлові субсидії — 35,9 млрд грн;
- Підтримка дітей та сімей — 22,6 млрд грн;
- Допомога малозабезпеченим сім'ям — 14,9 млрд грн;
- Соцзахист осіб з інвалідністю — 7,4 млрд грн.
Пріоритети на 2026 рік
Перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев наголосив, що соціальний захист залишається ключовим пріоритетом державної політики і в поточному році.
«Цього року продовжується фінансування пенсій, пільг і житлових субсидій, допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю відповідно до бюджету-2026», — зазначив посадовець.
Джерело: Мінфін
