Понад 406 млрд грн на соцвиплати: Мінфін підбив підсумки фінансування у 2025 році

У 2025 році держава повністю виконала свої зобов’язання перед громадянами, спрямувавши на соціальні виплати та пенсії 406,4 млрд гривень. Як повідомили у Міністерстві фінансів, завдяки підтримці міжнародних партнерів усі виплати здійснювалися вчасно та в повному обсязі, а заборгованість за цими статтями видатків відсутня.

Куди пішли кошти: структура видатків у 2025 році

Левова частка бюджетних коштів була спрямована на забезпечення пенсійних виплат, проте значні ресурси отримали й інші вразливі категорії населення:

Пенсії, надбавки та підвищення — 241,8 млрд грн;

Соцзахист громадян у складних обставинах — 83,8 млрд грн;

Пільги та житлові субсидії — 35,9 млрд грн;

Підтримка дітей та сімей — 22,6 млрд грн;

Допомога малозабезпеченим сім'ям — 14,9 млрд грн;

Соцзахист осіб з інвалідністю — 7,4 млрд грн.

Пріоритети на 2026 рік

Перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев наголосив, що соціальний захист залишається ключовим пріоритетом державної політики і в поточному році.

«Цього року продовжується фінансування пенсій, пільг і житлових субсидій, допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю відповідно до бюджету-2026», — зазначив посадовець.