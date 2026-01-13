Головний регулятор фондового ринку України — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — зіткнувся з форс-мажорними обставинами побутового характеру. Через серйозну аварію в системі теплопостачання керівництво відомства було змушене перевести значну частину персоналу на віддалений режим роботи. Про це повідомляє Економічна Правда 13 січня.
НКЦПФР частково перейшла на дистанційну роботу через прорив опалення
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Інцидент трапився вихідними, орієнтовно 10−11 січня, у будівлі, де розміщується офіс Комісії. Причиною стало замерзання води в опалювальній системі.
«Воду з системи не злили і вона замерзла. Батареї чавунні і кілька з них навіть лопнули під тиском», — повідоміли в Комісії.
Наслідки для роботи регулятора
Наразі голова Комісії Олексій Семенюк та інші члени керівного складу виконують свої обов'язки дистанційно. Попри складні умови, у прес-службі регулятора запевняють, що інституція функціонує стабільно.
Хто ще постраждав
Будівля, в якій сталася аварія, є домом не лише для регулятора фондового ринку. У цьому ж приміщенні розташовані:
- Державне космічне агентство України;
- Шостий апеляційний адміністративний суд.
Відповідальність за теплопостачання об'єкта несе державне підприємство завод «Арсенал». Представники суду підтвердили факт відсутності тепла, однак зазначили, що прийом документів та розгляд судових справ не зупинялися.
Коментарі