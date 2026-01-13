НКЦПФР частково перейшла на дистанційну роботу через прорив опалення

Головний регулятор фондового ринку України — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) — зіткнувся з форс-мажорними обставинами побутового характеру. Через серйозну аварію в системі теплопостачання керівництво відомства було змушене перевести значну частину персоналу на віддалений режим роботи. Про це повідомляє Економічна Правда 13 січня.

Що відомо

Інцидент трапився вихідними, орієнтовно 10−11 січня, у будівлі, де розміщується офіс Комісії. Причиною стало замерзання води в опалювальній системі.

«Воду з системи не злили і вона замерзла. Батареї чавунні і кілька з них навіть лопнули під тиском», — повідоміли в Комісії.

Наслідки для роботи регулятора

Наразі голова Комісії Олексій Семенюк та інші члени керівного складу виконують свої обов'язки дистанційно. Попри складні умови, у прес-службі регулятора запевняють, що інституція функціонує стабільно.

Хто ще постраждав

Будівля, в якій сталася аварія, є домом не лише для регулятора фондового ринку. У цьому ж приміщенні розташовані:

Державне космічне агентство України;

Шостий апеляційний адміністративний суд.

Відповідальність за теплопостачання об'єкта несе державне підприємство завод «Арсенал». Представники суду підтвердили факт відсутності тепла, однак зазначили, що прийом документів та розгляд судових справ не зупинялися.