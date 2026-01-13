Верховна Рада 13 січня звільнила двох міністрів — оборони та цифрової трансформації, Дениса Шмигаля і Михайла Федорова, а також голову СБУ Василя Малюка.
13 січня 2026, 15:40
Рада звільнила Федорова, Шмигаля та Малюка
Звільнення міністрів та голови СБУ
Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.
Рада проголосувала за звільнення першого віцепрем'єра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Його відставку підтримали 270 народних депутатів.
Парламент підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Його відставку підтримали 265 нардепів.
