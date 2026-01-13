Кабмін погодив залучення додаткового гранту у $2,35 мільярда на бюджетну підтримку

Уряд погодив залучення додаткового гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі $2,35 млрд у межах другої програми на підтримку політики розвитку «Основи зростання». Відповідне розпорядження від 12 січня 2026 року № 13-р оприлюднено на Урядовому порталі .

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На що залучатимуть кошти

«Визнати за доцільне залучення додаткового гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що діє як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України, для другої програми на підтримку політики розвитку „Основи зростання“ в розмірі 2,35 млрд доларів США», — йдеться в повідомленні.

Кошти будуть зараховані до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 42020400 «Гранти на бюджетну підтримку, що надійшли до державного бюджету».