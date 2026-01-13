Гренландія збирається звертатися до НАТО через загрозу з боку США

Уряд Гренландії має намір передати питання оборони острова під егіду Північноатлантичного альянсу (НАТО), щоб протистояти спробам Сполучених Штатів встановити контроль над територією. Офіційний Нуук категорично відкинув можливість переходу під юрисдикцію Вашингтона. Про це повідомляє Bloomberg 13 січня.

Що відомо

Влада острова заявила про інтенсифікацію зусиль для інтеграції своєї оборонної стратегії в структуру НАТО. Це рішення стало прямою відповіддю на відновлення риторики США щодо можливого придбання або поглинання Гренландії.

Урядовці наголосили на незмінності своєї позиції:

«Сполучені Штати вкотре підтвердили своє бажання захопити Гренландію. Це те, що урядова коаліція в Гренландії не може прийняти за жодних обставин».

Дипломатичний марафон: Вашингтон і Брюссель

Для врегулювання напруженості заплановано серію переговорів на найвищому рівні:

Середа, 14 січня (Вашингтон): Міністри закордонних справ Данії та Гренландії зустрінуться з держсекретарем США Марко Рубіо. Очікується також участь віцепрезидента США Джей Ді Венса. Головна мета — пом'якшити наслідки заяв президента Дональда Трампа та відновити довіру.

Понеділок, 19 січня (Брюссель): Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та глава МЗС Гренландії Вівіан Мотцфельдт проведуть консультації з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Реакція Європи

Європейські лідери виступили з різкою критикою дій США. Тереза Рібера, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії, назвала погрози неприйнятними, підкресливши, що «Гренландія не продається», а сам європейський проєкт став мішенню для атак як ззовні, так і зсередини.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул після зустрічі з Марко Рубіо висловив обережний оптимізм, сподіваючись на досягнення «компромісу».