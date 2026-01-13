Засновник Cardano вимагає відставки криптоцаря Трампа через провал у галузі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 січня 2026, 15:13

Засновник Cardano вимагає відставки криптоцаря Трампа через провал у галузі

Чарльз Хоскінсон, творець блокчейн-платформи Cardano, публічно закликав Девіда Сакса залишити посаду криптовалютного радника Білого дому. За словами розробника, робота «криптоцаря» не дала результатів, а індустрія цифрових активів продовжує занепадати. Про це повідомляє ForkLog 13 січня.

Чарльз Хоскінсон, творець блокчейн-платформи Cardano, публічно закликав Девіда Сакса залишити посаду криптовалютного радника Білого дому.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Різка критика через падіння ринку

Хоскінсон жорстко розкритикував діяльність Сакса, якого призначили на посаду наприкінці минулого року. Основний аргумент — негативна динаміка крипторинку замість обіцяного зростання.

«Якщо ти призначений царем і відповідаєш за весь цей напрям, я судитиму за результатами. Більшість криптоактивів втратили від 40% до 50% своєї вартості з тих пір, як президент США Дональд Трамп вступив на посаду. Це свідчить про нездоровий стан галузі», — заявив засновник Cardano.

Замість очікуваного розквіту цифрових активів галузь зіткнулася з глибокою корекцією, а фундаментальних змін так і не відбулося.

Ультиматум щодо законопроєкту

Особливе занепокоєння Хоскінсона викликала ситуація з законопроєктом Clarity Act. Розробник поставив жорсткі умови: якщо документ не ухвалять у першому кварталі цього року, Сакс має піти з посади.

Причина ультиматуму — листопадові проміжні вибори в США. Якщо Демократична партія відвоює контроль над Палатою представників, прийняття законодавства, яке підтримує криптоіндустрію, стане практично неможливим.

Закон для фінансових гігантів

Хоскінсон також розкритикував ухвалений у 2025 році закон Genius Act. На його думку, цей документ просуває інтереси великого капіталу, а не захищає звичайних учасників ринку.

«Він централізує всю індустрію довкола BlackRock, Cantor, Goldman Sachs, Morgan Stanley та інших гігантів. Закон передав Волл-стріт ключі від криптокоролівства», — стверджує розробник.

Також засновник Cardano звинуватив адміністрацію Трампа у надмірній політизації галузі. Запуск президентом власного мем-коїна, за словами експерта, завдав шкоди репутації всього сектору та перетворив принцип «криптовалюта поза політикою» на токсичну асоціацію з корупцією.

Водночас голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Пол Аткінс зберігає оптимізм і запевнив, що Дональд Трамп підпише закон про структуру крипторинку до кінця року.

Чому це важливо

Конфлікт між впливовим розробником і офіційним радником Білого дому показує глибокі розбіжності в баченні майбутнього криптоіндустрії. Якщо критика Хоскінсона виявиться обґрунтованою, це означатиме, що США можуть втратити шанс стати лідером у регулюванні цифрових активів саме тоді, коли інші країни активно розвивають це законодавство. Для звичайних інвесторів важливо розуміти: боротьба за регуляторну політику безпосередньо впливає на безпеку їхніх вкладень та перспективи розвитку ринку. Якщо законодавство справді служитиме інтересам лише великих фінансових корпорацій, малі учасники ринку та приватні інвестори можуть опинитися в програші.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+14
Skeptik777
Skeptik777
13 січня 2026, 15:39
#
Це свідчить про нездоровий стан галузі", — заявив засновник Cardano. Або свідчить про те, що продавати вакуум стає дедалі важче.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами