Засновник Cardano вимагає відставки криптоцаря Трампа через провал у галузі

Чарльз Хоскінсон, творець блокчейн-платформи Cardano , публічно закликав Девіда Сакса залишити посаду криптовалютного радника Білого дому. За словами розробника, робота «криптоцаря» не дала результатів, а індустрія цифрових активів продовжує занепадати. Про це повідомляє ForkLog 13 січня.

Різка критика через падіння ринку

Хоскінсон жорстко розкритикував діяльність Сакса, якого призначили на посаду наприкінці минулого року. Основний аргумент — негативна динаміка крипторинку замість обіцяного зростання.

«Якщо ти призначений царем і відповідаєш за весь цей напрям, я судитиму за результатами. Більшість криптоактивів втратили від 40% до 50% своєї вартості з тих пір, як президент США Дональд Трамп вступив на посаду. Це свідчить про нездоровий стан галузі», — заявив засновник Cardano.

Замість очікуваного розквіту цифрових активів галузь зіткнулася з глибокою корекцією, а фундаментальних змін так і не відбулося.

Ультиматум щодо законопроєкту

Особливе занепокоєння Хоскінсона викликала ситуація з законопроєктом Clarity Act. Розробник поставив жорсткі умови: якщо документ не ухвалять у першому кварталі цього року, Сакс має піти з посади.

Причина ультиматуму — листопадові проміжні вибори в США. Якщо Демократична партія відвоює контроль над Палатою представників, прийняття законодавства, яке підтримує криптоіндустрію, стане практично неможливим.

Закон для фінансових гігантів

Хоскінсон також розкритикував ухвалений у 2025 році закон Genius Act. На його думку, цей документ просуває інтереси великого капіталу, а не захищає звичайних учасників ринку.

«Він централізує всю індустрію довкола BlackRock, Cantor, Goldman Sachs, Morgan Stanley та інших гігантів. Закон передав Волл-стріт ключі від криптокоролівства», — стверджує розробник.

Також засновник Cardano звинуватив адміністрацію Трампа у надмірній політизації галузі. Запуск президентом власного мем-коїна, за словами експерта, завдав шкоди репутації всього сектору та перетворив принцип «криптовалюта поза політикою» на токсичну асоціацію з корупцією.

Водночас голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Пол Аткінс зберігає оптимізм і запевнив, що Дональд Трамп підпише закон про структуру крипторинку до кінця року.

Чому це важливо

Конфлікт між впливовим розробником і офіційним радником Білого дому показує глибокі розбіжності в баченні майбутнього криптоіндустрії. Якщо критика Хоскінсона виявиться обґрунтованою, це означатиме, що США можуть втратити шанс стати лідером у регулюванні цифрових активів саме тоді, коли інші країни активно розвивають це законодавство. Для звичайних інвесторів важливо розуміти: боротьба за регуляторну політику безпосередньо впливає на безпеку їхніх вкладень та перспективи розвитку ринку. Якщо законодавство справді служитиме інтересам лише великих фінансових корпорацій, малі учасники ринку та приватні інвестори можуть опинитися в програші.