Введені Трампом тарифи щодо Ірану можуть зірвати торговельну угоду між США та Китаєм

Ситуація може призвести до нової ескалації конфлікту та зірвати експорт американської сої до Китаю, вважає аналітик. США та Китай часто чинять тиск перед важливими дипломатичними зустрічами. У середу Верховний суд США розгляне законність дій Трампа з метою. Про це пише CNBC.

25% мита

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на імпорт із країн, які співпрацюють з Іраном, що посилило ризик зриву торгової угоди між Вашингтоном і Пекіном, ключовим торговим партнером Тегерана.

У понеділок Трамп заявив, що США почнуть стягувати 25-відсоткове мито на імпорт із країн, які ведуть справи з Іраном, з негайним набранням чинності, як він наголосив.

Угода з Китаєм

Наприкінці жовтня США і Китай досягли тимчасової торгової угоди, яка передбачала скасування американських мит на китайські товари та припинення контролю Пекіна за експортом рідкісноземельних елементів.

Китай різко відреагував на загрозу Трампа, заявивши, що рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та розширеної юрисдикції, і попередив про готовність вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх інтересів.

Що кажуть аналітики

Дебора Елмс, керівник торгової політики Фонду Хінріха, попередила, що запровадження 25-відсоткового мита стане значним збільшенням тарифів і може призвести до нових раундів ескалації конфлікту, а також негативно позначитися на експорті американської сої до Китаю.

Пекін, найбільший у світі імпортер нафти, давно закуповує сиру нафту з Ірану та інших країн під санкціями США, надаючи економічну підтримку Ірану, який страждає від західних обмежень.

За даними Мую Сюй з Kpler, постачання іранської нафти до Китаю збільшилося більш ніж удвічі з 2017 по 2024 рік, досягнувши 1,2 мільйона барелів на добу. На паливо припадало понад половину китайського імпорту з Ірану станом на 2022 рік.

Однак із посиленням санкцій США обсяги торгівлі між Китаєм та Іраном скоротилися. За даними Wind Information, імпорт з Ірану може скоротитися четвертий рік поспіль у 2025 році, впавши на 28% порівняно з минулим. Китай планує опублікувати дані за повний рік у середу.

Цуй Шоуцзюнь, професор міжнародних досліджень у Китайському народному університеті, заявив, що Пекін не скорочуватиме співпрацю з Іраном через загрозу Трампа.

Він зазначив, що інтерес Трампа до Ірану пов'язаний з його енергетичними ресурсами, що важливо для США в умовах зростання попиту на електроенергію для штучного інтелекту.

Після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна у Південній Кореї восени минулого року сторони домовилися про торгове перемир'я на рік. Тарифи на китайський експорт мали залишитися на рівні 47,5%, знизившись з піку понад 100%.

Очікується, що Трамп відвідає Пекін у квітні, а Сі Цзіньпін відповість візитом пізніше цього року.

Ден Ван із Eurasia Group заявив, що Трамп підриває довіру до торгового перемир'я, яке й так було слабким. Він зазначив, що китайська громадськість та уряд вважають Трампа непослідовним політиком.

Перед зустріччю Трампа та Сі у жовтні напруженість загострилася: Пекін посилив контроль над рідкісноземельними елементами та розпочав антимонополістичні розслідування проти Qualcomm, а США планували обмежити експорт програмного забезпечення для проектування мікросхем до Китаю.

Ван припустив, що перед квітневою зустріччю відбудуться нові раунди взаємних звинувачень. Він також зазначив, що Китай може відповісти санкціями проти американських компаній, які займаються продажем зброї Тайваню, або антимонополістичними розслідуваннями проти американських технологічних компаній, виключивши введення додаткових обмежень на рідкісноземельні елементи.

Неясно, якою мірою будуть введені мита. Верховний суд США має винести рішення у середу про їхню законність.

Загроза введення мит проти торгових партнерів Ірану, на думку Скотта Кеннеді із Центру стратегічних та міжнародних досліджень, була викликана зміною фокусу уваги Трампа, а не частиною стратегії впливу на Китай перед самітом у квітні.

Кеннеді додав, що Китай без вагань вживе заходів у відповідь, які завдадуть збитків США, і підготувався до різних сценаріїв, включаючи цей.