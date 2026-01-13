Японська єна обвалилася до мінімуму за 1,5 року на тлі чуток про дострокові вибори

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 січня 2026, 14:12

Японська єна обвалилася до мінімуму за 1,5 року на тлі чуток про дострокові вибори

На валютних ринках зафіксовано різке падіння японської національної валюти. Курс єни знизився до найслабшого рівня з липня 2024 року. Головним драйвером розпродажу стали повідомлення про те, що прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі може оголосити про проведення дострокових виборів. Про це повідомляє Bloomberg 13 січня.

На валютних ринках зафіксовано різке падіння японської національної валюти.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція ринків та нові антирекорди

У вівторок курс японської валюти впав на 0,5%, досягнувши позначки 158,91 єни за один долар США. Цей показник перевершив попередній локальний мінімум у 158,87, зафіксований у січні 2025 року. Слідом за валютою негативну динаміку продемонстрували й державні облігації Японії, вартість яких знизилася по всій кривій дохідності.

Політичний фактор: «Торгівля Такаїчі»

Аналітики пов'язують падіння валюти з високою популярністю чинної прем'єр-міністерки. Якщо Санае Такаїчі піде на вибори зараз, перемога дозволить їй зміцнити свою владу та отримати «друге дихання» для реалізації своєї економічної політики.

На ринку це явище вже отримало назву «Takaichi trade» (торгівля Такаїчі): інвестори роблять ставки на те, що її уряд продовжуватиме політику, яка призводить до знецінення єни та падіння вартості облігацій.

Загроза валютних інтервенцій

На тлі різких коливань курсу японські урядовці посилили риторику. Міністерка фінансів Сацукі Катаяма застерегла трейдерів від «надмірних та спекулятивних» рухів на валютному ринку. Це питання також обговорювалося під час її зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні.

Ризик втручання держави (інтервенції) у торги знову зріс.

Останній раз Міністерство фінансів Японії виходило на ринок із продажем доларів 12 липня 2024 року, коли курс сягнув 159,45.

Того ж року відбулося ще три інтервенції при курсах 161,76, 160,17 та 157,99 єни за долар.

Представники влади зазначають, що їх більше турбує не конкретний рівень курсу, а швидкість його зміни та волатильність.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами