Японська єна обвалилася до мінімуму за 1,5 року на тлі чуток про дострокові вибори

На валютних ринках зафіксовано різке падіння японської національної валюти . Курс єни знизився до найслабшого рівня з липня 2024 року. Головним драйвером розпродажу стали повідомлення про те, що прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі може оголосити про проведення дострокових виборів. Про це повідомляє Bloomberg 13 січня.

Реакція ринків та нові антирекорди

У вівторок курс японської валюти впав на 0,5%, досягнувши позначки 158,91 єни за один долар США. Цей показник перевершив попередній локальний мінімум у 158,87, зафіксований у січні 2025 року. Слідом за валютою негативну динаміку продемонстрували й державні облігації Японії, вартість яких знизилася по всій кривій дохідності.

Політичний фактор: «Торгівля Такаїчі»

Аналітики пов'язують падіння валюти з високою популярністю чинної прем'єр-міністерки. Якщо Санае Такаїчі піде на вибори зараз, перемога дозволить їй зміцнити свою владу та отримати «друге дихання» для реалізації своєї економічної політики.

На ринку це явище вже отримало назву «Takaichi trade» (торгівля Такаїчі): інвестори роблять ставки на те, що її уряд продовжуватиме політику, яка призводить до знецінення єни та падіння вартості облігацій.

Загроза валютних інтервенцій

На тлі різких коливань курсу японські урядовці посилили риторику. Міністерка фінансів Сацукі Катаяма застерегла трейдерів від «надмірних та спекулятивних» рухів на валютному ринку. Це питання також обговорювалося під час її зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні.

Ризик втручання держави (інтервенції) у торги знову зріс.

Останній раз Міністерство фінансів Японії виходило на ринок із продажем доларів 12 липня 2024 року, коли курс сягнув 159,45.

Того ж року відбулося ще три інтервенції при курсах 161,76, 160,17 та 157,99 єни за долар.

Представники влади зазначають, що їх більше турбує не конкретний рівень курсу, а швидкість його зміни та волатильність.