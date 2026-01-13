ЄС хоче встановити мінімальні ціни на китайські електромобілі

Євросоюз натякнув на можливий вихід із торговельної конфронтації з КНР щодо електромобілів, окресливши рамки, які дозволять китайським автовиробникам уникнути штрафних імпортних мит в обмін на прийняття мінімальних імпортних цін. Про це повідомляє «Укравтопром».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Плани Єврокомісії

Єврокомісія опублікувала рекомендації, в яких запрошує китайських експортерів електромобілів подати так звані «цінові зобов'язання», які повинні бути достатніми для усунення шкідливих наслідків державних субсидій Китаю та забезпечити захист, еквівалентний митам, введеним у 2024 р.

У цих пропозиціях повинні бути чітко вказані мінімальні ціни, канали збуту, механізми запобігання перехресним субсидіям і навіть майбутні інвестиційні плани в ЄС.

Китайська торгова палата в ЄС привітала цей крок як «м'яке приземлення» у спорі.