Частка високотехнологічної промисловості зросла у 2 рази — Марчак

Попри виклики повномасштабної війни, структура української економіки демонструє якісну трансформацію. За останній рік країні вдалося значно наростити потенціал у секторах із високою доданою вартістю, що свідчить про поступовий відхід від сировинної моделі. Ключовим драйвером став розвиток вітчизняного машинобудування та переробної галузі. Про це в інтерв'ю Центру економічних стратегій розповіла Дарія Марчак, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Технологічний стрибок у промисловості

Однією з найбільш значущих економічних змін в Україні є зростання частки високо- та середньотехнологічних підприємств. Згідно зі статистичними даними за 10 місяців 2025 року, частка високотехнологічних виробництв у загальній промисловості зросла до 4,5%, тоді як у 2021 році цей показник становив лише 2,4%.

Аналогічна тенденція спостерігається і в машинобудуванні: частка технологічного сектору тут досягла 9%, продемонструвавши майже двократне зростання порівняно з довоєнним показником у 5,7%.

Три пріоритети уряду для економічного зростання на 4%

Для підтримки стабільної динаміки та досягнення цільових показників росту уряд фокусується на трьох стратегічних напрямах: