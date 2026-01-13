Multi від Мінфін
13 січня 2026, 13:11

Частка високотехнологічної промисловості зросла у 2 рази — Марчак

Попри виклики повномасштабної війни, структура української економіки демонструє якісну трансформацію. За останній рік країні вдалося значно наростити потенціал у секторах із високою доданою вартістю, що свідчить про поступовий відхід від сировинної моделі. Ключовим драйвером став розвиток вітчизняного машинобудування та переробної галузі. Про це в інтерв'ю Центру економічних стратегій розповіла Дарія Марчак, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Частка високотехнологічної промисловості зросла у 2 рази - Марчак
Фото: Дарія Марчак

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Технологічний стрибок у промисловості

Однією з найбільш значущих економічних змін в Україні є зростання частки високо- та середньотехнологічних підприємств. Згідно зі статистичними даними за 10 місяців 2025 року, частка високотехнологічних виробництв у загальній промисловості зросла до 4,5%, тоді як у 2021 році цей показник становив лише 2,4%.

Аналогічна тенденція спостерігається і в машинобудуванні: частка технологічного сектору тут досягла 9%, продемонструвавши майже двократне зростання порівняно з довоєнним показником у 5,7%.

Три пріоритети уряду для економічного зростання на 4%

Для підтримки стабільної динаміки та досягнення цільових показників росту уряд фокусується на трьох стратегічних напрямах:

  • Захист інвестицій та відновлення: Ключовим інструментом є програма страхування військових ризиків та розробка нових механізмів підтримки підприємств, що безпосередньо постраждали від російської агресії.
  • Стимулювання переробної галузі: Держава робить ставку на збільшення частки високотехнологічної переробки через систему грантів та програм компенсації (зокрема, за створення сільськогосподарської техніки).
  • Підготовка до членства в ЄС: Прискорена інтеграція до європейського ринку включає детальну оцінку впливу євроінтеграційних зобов’язань на кожну галузь економіки. Це дозволить бізнесу мінімізувати ризики та ефективно використати нові можливості.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
13 січня 2026, 13:25
#
Такі заяви марчак дуже смішно читати на фоні новин про те, що в столиці магазини закривають через проблеми з електроенергією… так це столиця, там апріорі все найкраще і найсильніше має бути, а якщо казати про інші області…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 31 незареєстрований відвідувач.
