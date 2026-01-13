Попри виклики повномасштабної війни, структура української економіки демонструє якісну трансформацію. За останній рік країні вдалося значно наростити потенціал у секторах із високою доданою вартістю, що свідчить про поступовий відхід від сировинної моделі. Ключовим драйвером став розвиток вітчизняного машинобудування та переробної галузі. Про це в інтерв'ю Центру економічних стратегій розповіла Дарія Марчак, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
13 січня 2026, 13:11
Частка високотехнологічної промисловості зросла у 2 рази — Марчак
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Технологічний стрибок у промисловості
Однією з найбільш значущих економічних змін в Україні є зростання частки високо- та середньотехнологічних підприємств. Згідно зі статистичними даними за 10 місяців 2025 року, частка високотехнологічних виробництв у загальній промисловості зросла до 4,5%, тоді як у 2021 році цей показник становив лише 2,4%.
Аналогічна тенденція спостерігається і в машинобудуванні: частка технологічного сектору тут досягла 9%, продемонструвавши майже двократне зростання порівняно з довоєнним показником у 5,7%.
Три пріоритети уряду для економічного зростання на 4%
Для підтримки стабільної динаміки та досягнення цільових показників росту уряд фокусується на трьох стратегічних напрямах:
- Захист інвестицій та відновлення: Ключовим інструментом є програма страхування військових ризиків та розробка нових механізмів підтримки підприємств, що безпосередньо постраждали від російської агресії.
- Стимулювання переробної галузі: Держава робить ставку на збільшення частки високотехнологічної переробки через систему грантів та програм компенсації (зокрема, за створення сільськогосподарської техніки).
- Підготовка до членства в ЄС: Прискорена інтеграція до європейського ринку включає детальну оцінку впливу євроінтеграційних зобов’язань на кожну галузь економіки. Це дозволить бізнесу мінімізувати ризики та ефективно використати нові можливості.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 31 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1