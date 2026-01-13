Блогер заявляє, що за допомогою науки розкрив секретний рецепт Coca-Cola (відео)

Легендарна комерційна таємниця компанії Coca-Cola, яку оберігають понад століття, фактично перестала існувати через розвиток сучасних технологій аналізу. Ентузіаст та автор YouTube-каналу LabCoatz зумів відтворити точну копію напою, використавши лабораторне обладнання та метод зворотного проектування.

Наука проти маркетингу

Корпорація Coca-Cola десятиліттями будувала бренд навколо міфу про недосяжну секретність своєї формули. Оригінальний рецепт зберігається у сейфі в Атланті, доступ до якого захищений сканерами відбитків долонь, а компанія стверджує, що повний склад знають лише двоє співробітників.

Однак блогер LabCoatz зруйнував цей міф, витративши близько року на дослідження. Використовуючи мас-спектрометрію (метод дослідження речовини) та допомогу колег із доступом до професійних лабораторій, він розклав напій на молекули. Результат виявився вражаючим: сліпі дегустації показали, що люди не можуть відрізнити лабораторну копію від оригіналу, а деякі респонденти оцінили смак клону на 9,5 з 10 балів.

Хімічний склад: за що ми платимо

Дослідження показало, що «магія» бренду базується на дуже простій основі. Понад 99% складу Coca-Cola — це звичайні інгредієнти:

Цукор (близько 110 грамів на літр);

Кофеїн (96 міліграмів);

Ортофосфорна кислота;

Барвник (карамель).

Знаменита «секретна формула», навколо якої побудовано стільки маркетингових легенд, становить менше ніж 1% від ваги напою.

Що входить до того самого 1%

Саме цей незначний відсоток відповідає за унікальний смак. Аналіз виявив суміш ефірних олій та специфічних сполук:

Альфа-терпінен (цитрусові олії);

Коричний альдегід (кориця);

Сабінен та цедрен (мускатний горіх);

Оцтова кислота;

Фенхол та коріандр.

Головною проблемою для блогера стало відтворення ефекту листя коки. Відомо, що Coca-Cola дійсно використовує екстракт листя коки, але він повністю очищений від кокаїну на заводі Stepan Company у Нью-Джерсі. Оскільки легально придбати такі інгредієнти неможливо (замовлення блогера було вилучено на митниці), він знайшов елегантне рішення.

Ключем стали винні таніни. Це сухі, в'язкі сполуки, які також містяться в чаї. Саме вони маскують надмірну солодкість і додають напою характерної свіжості, яка відрізняє Coca-Cola від солодшого конкурента — Pepsi.