Шокуючі цифри обмінного курсу

Фінансова ситуація в Ірані досягла критичної точки. Згідно з останніми котируваннями, національна валюта перетнула позначку в один мільйон одиниць за долар.

Актуальні курси валют виглядають наступним чином:

Долар США: 1 137 500,00 іранських ріалів;

Євро: 1 326 979 іранських ріалів.

Якщо поміняти місцями валюти, то курс виглядає так:

Ці цифри свідчать про те, що купівельна спроможність місцевих грошей фактично знищилася, перетворюючи національну валюту на папір, який майже нічого не вартує на міжнародному ринку.

Масштаби падіння за рік

Динаміка знецінення (девальвації) ріалу вражає своїми темпами. Лише за останні 12 місяців іранська валюта втратила 2 281,68% своєї вартості.

Такий обвал є безпрецедентним навіть для економіки, що перебуває під тиском, і вказує на повну втрату довіри до фінансової системи країни як з боку інвесторів, так і з боку населення.