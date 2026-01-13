Multi від Мінфін
13 січня 2026, 11:53

У Польщі хочуть ввести податок у розмірі 5 злотих на «нездорову» їжу

До Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів було подано петицію з вимогою запровадити податок на «нездорову» їжу. Автори виділяють кілька груп продуктів, ціни на які мають зрости. Про це пише Inpoland.net.pl.

До Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів було подано петицію з вимогою запровадити податок на «нездорову» їжу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В чому проблема

Питання оподаткування нездорової їжі вже давно є предметом громадських дискусій, але поки що не було запропоновано жодних рішень, які могли б позитивно вплинути на просування високоякісних, корисних продуктів.

Наприклад, у випадку сигарет, Європейський Союз вже давно поступово підвищує розмір акцизного податку, щоб відбити хоча б частину завзятих курців від цієї звички. У 2026 році ціни на сигарети в Польщі знову зросли.

Немає сумнівів, що високооброблені харчові продукти, які містять мало натуральних інгридієнтів та велику кількість штучних барвників, консервантів та інших речовин, які можуть негативно впливати на здоров’я людини, погіршують здоров’я та самопочуття тих, хто споживає їх у надмірних кількостях.

Автори петиції, поданої до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів, хочуть, щоб такі продукти підлягали новому податку в розмірі 5 злотих. На думку автора, податок має бути запроваджено на всі продукти харчування, які відповідають певним критеріям «нездорового харчування».

Автори петиції також хочуть, щоб податок поширювався на товари, які вводять покупців в оману, а також на продукти харчування, що містять речовини, що впливають на механізми регулювання апетиту.

На які продукти пропонують податки

У петиції пропонують запровадити податок у роозмірі 5 злотих на такі продукти:

  • оброблені, сильно оброблені та ультраоброблені харчові продукти,
  • харчові продукти, що імітують здорову їжу;
  • харчові продукти з маркетинговими трюками та обманом;
  • харчові продукти зі штучними інгредієнтами: барвниками, консервантами, антиоксидантами, регуляторами кислотності, емульгаторами, розпушувачами, технологічними добавками, підсилювачами смаку тощо, які можуть мати або мають негативний вплив на здоров’я;
  • харчові продукти, що впливають на центр ситості (…) та центр винагороди, коли людина перевищує свою щоденну норму калорій, але через обман системи ситості вона не відчуває ситості.

У свою чергу, кошти, отримані таким чином, будуть спрямовані на сфери, пов’язані з дієтологією в первинній медико-санітарній допомозі, профілактикою та лікуванням захворювань, зумовлених способом життя.

Петицію було подано до міністерств 20 грудня 2025 року. Навряд петицію розглянуть у такому вигляді, проте вимога оподаткування нездорової їжі набуває дедалі більшого значення.

