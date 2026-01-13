Виробник Barbie випустив першу в історії «особливу» ляльку

Американська компанія Mattel представила першу в історії ляльку Barbie з аутизмом, створену за активної участі аутистичної спільноти. Про це повідомила пресслужба компанії.

Що відомо про ляльку

Розробка тривала понад 18 місяців у партнерстві з ASAN — некомерційною організацією, яка очолюється людьми з аутизмом та захищає права аутичної спільноти.

Лялька увійшла до колекції Barbie Fashionistas, яка включає різні відтінки шкіри, текстури волосся, типи статури, а також захворювання та інвалідність.

Лялька з аутизмом має суглоби ліктів та зап’ясть, що дозволяє виконувати стимуляційні рухи, помахи руками та інші жести, якими деякі аутичні люди користуються для обробки сенсорної інформації або вираження хвилювання.

Погляд ляльки трохи зміщений убік, що відображає тенденцію деяких представників аутичної спільноти уникати прямого зорового контакту. Кожна лялька комплектується рожевим іграшковим спінером із затискачем для пальців, навушниками з шумопоглинанням та планшетом.