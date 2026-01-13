Multi від Мінфін
13 січня 2026, 9:44

В МЕРТ розповіли, чому 46% населення України економічно активного віку не працює

У нас багато людей не є учасниками формального ринку праці. Частина з них працює неофіційно, але дуже значна частина взагалі сьогодні не працює. Про це в інтерв'ю Центру економічних стратегій розповіла Дарія Марчак, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

У нас багато людей не є учасниками формального ринку праці.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку праці

«Якщо подивитися на структуру наших громадян, у нас сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку за міжнародною класифікацією, тоді як офіційно зайняті — трохи більше 10 мільйонів. Що відбувається з тими, хто не є офіційно зайнятими? Частина з них є учасниками неформального ринку праці, а дуже значна частина, на жаль, узагалі не бере участі в ринку праці. Відповідно до статистики, яку ми аналізували й збирали в рамках Стратегії зайнятості, сьогодні приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці», — зазначила Марчак.

За її словами, очевидно, що одна з причин — те, що у нас значна когорта пенсіонерів, у тому числі молодих пенсіонерів.

«Мова йде, зокрема й про спецпенсії. Йдеться про людей, які мають право вийти на пенсію у 45−50 років, хоча ще наступні 20 років не просто мають можливість, а, скоріше за все, і є активними учасниками ринку праці, просто ми цього як економіка не бачимо. Ще це, на жаль, велика частина нашої молоді, і тут окреме питання — яким чином з цим працювати. Також жінки — у нас лише кожна друга жінка в країні є працевлаштованою, і тут існує свій комплекс проблем», — прокоментувала Марчак.

Вона назвала першою великою проблемою — виключеність. «І коли ми говоримо, наприклад, про інклюзію на ринку праці, то ми звикли говорити про інклюзивність лише щодо людей з інвалідністю. Але, насправді, інклюзія — це дати можливість тим, хто сьогодні ще не працює, знайти своє місце на ринку праці, знайти свій дохід, свою самореалізацію, взагалі відчути себе повноцінним членом суспільства.

Другий великий блок питань — це, звичайно, неформальна зайнятість. І неформальна зайнятість теж має кілька своїх важливих факторів. У тому числі, з одного боку, це фактор, зумовлений мобілізацією — ми це все розуміємо. З іншого боку, це такий фактор, як негнучкість, неактуальність трудового законодавства, коли інколи тобі легше не працевлаштовувати людину офіційно, аніж запропонувати їй якийсь зручний контракт", — підсумувала заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+87
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
13 січня 2026, 9:55
#
Пів країни не працює? Терміново закрутити гайки та ввести ПДВ для ФОПів!
+
+57
Exba
Exba
13 січня 2026, 10:24
#
И налог на тунеядцев ещё
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
13 січня 2026, 10:44
#
Если люди не работают, а только потребляют государственные ресурсы, необходимо обязывать их работать для нашей победы. Это миллионы человек трудоспособного населения, которые могут и должны копать рубежи оборонительных сооружений, проводить инспекции использования украинского языка в публичных местах, помогать с производством цемента и бетона, песка, плести сетки противодронные, руки рабочие везде нужны. Каждый обязан вносить свой вклад, если не находится в окопе.
+
+15
TAN72
TAN72
13 січня 2026, 11:36
#
А кому понравится платить половину прибыли на содержание гостунеядцев
+
0
dvded .
dvded .
13 січня 2026, 12:49
#
Максим Самойлюк: Ця норма залишилася ще з якого року?
Дарія Марчак: 1971-го.
Максим Самойлюк: Тоді відряджень за кордон точно не було. Максимум — з дитиною на Сибір поїхати.

Максим чуть-чуть ударялся головой?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
