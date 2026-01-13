Трамп оголосив про тариф 25% для країн, що ведуть бізнес з Іраном

Президент США Дональд Трамп запроваджує 25-відсотковий тариф на товари з країн, які ведуть торгівлю з Іраном. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social .

Мито для країн

«Відсьогодні будь-яка країна, що веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, платитиме мито в розмірі 25% на всі операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки», — зазначив Трамп.

Цей наказ є остаточним і безапеляційним, додав він.

Протести в Ірані

За даними ЗМІ, Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.