Ринок гібридних авто в Україні зріс на третину

У 2025 році автопарк України поповнили 31,2 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 31% більше, ніж у 2024 році. Про це повідомляє Укравтопром.

Хто лідирує серед нових гібридів

Частка нових авто в цій кількості становила 57%, як і у попередньому році. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став кросовер TOYOTA RAV-4 (3533 од.) Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (953 од.) Третій за популярністю — NISSAN Qashqai (872 од.)

Топ-3 вживаних гібридів

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у TOYOTA Prius (815 од.)

Також у лідерській трійці: FORD Escape (726 од.) та FORD Fusion US (687 од.).