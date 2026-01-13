Весь Київ та Бучанський район Київщини: екстрені відключення

За командою НЕК Укренерго в Києві та Бучанському районі Київської області діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Графіки не діють

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Обстріл Києва 13 січня

Сьогодні вночі російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння — ракети та ударні дрони.

Близько другої години ночі по столиці було запущено балістичні ракети — у місті лунали вибухи. Вже під ранок столицю знову атакували ракети.