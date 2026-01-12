У податковій роз'яснили нові жорсткі правила для банків

З початку поточного року українські фінансові установи розпочали роботу в умовах посиленого фіскального тиску. Державна податкова служба (ДПС) офіційно роз'яснила деталі нових правил, які передбачають суттєве підвищення податкових ставок та зміну механізму врахування старих боргів. Про це повідомляє пресслужба відомства 12 січня.

Ставка 50% та оподаткування дивідендів

Головною зміною, запровадженою Законом України № 4698-IX від 3 грудня 2025 року, стало встановлення базової ставки податку на прибуток для банків на рівні 50%. Ця норма діятиме протягом усього 2026 року.

Фактично це означає, що банки зобов'язані віддавати державі половину свого чистого заробітку. Важливо, що аналогічна ставка у 50% застосовуватиметься і до виплати дивідендів. Тобто, якщо банк вирішить розподілити прибуток між акціонерами, половину від цієї суми також доведеться сплатити до бюджету.

«Замороження» минулих збитків

Окрім підвищення ставки, законодавець тимчасово обмежив можливості банків щодо податкової оптимізації. За підсумками 2026 року фінустановам заборонено враховувати збитки минулих років для зменшення бази оподаткування.

Простими словами: якщо у попередні роки банк працював «у мінус», він не зможе використати ці втрати, щоб заплатити менше податків із прибутку, отриманого у 2026 році.

Водночас у податковій заспокоїли: ці збитки не згорають і не анулюються.

«Вони зможуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року», — йдеться у роз'ясненні.

Це правило стосується і тих від'ємних значень, які можуть виникнути безпосередньо у поточному році.