Дубай заборонив анонімні криптовалюти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 січня 2026, 16:42

Дубай заборонив анонімні криптовалюти

Регулятор Дубайського міжнародного фінансового центру повністю заборонив використання анонімних криптовалют, зокрема Monero та Zcash. Управління фінансових послуг Дубая заявило, що такі активи суперечать міжнародним стандартам протидії відмиванню коштів. Про це повідомляє CoinDesk 12 січня.

Регулятор Дубайського міжнародного фінансового центру повністю заборонив використання анонімних криптовалют, зокрема Monero та Zcash.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Повна заборона на приватні токени

Регулятор ухвалив рішення про заборону на тлі зростання інтересу до анонімних монет — у понеділок Monero (XMR) досяг рекордної вартості за всю історію. Проте тепер будь-які операції з такими активами, включно з торгівлею та просуванням, стали незаконними в одному з ключових фінансових центрів Близького Сходу.

Нові вимоги зобов'язують компанії встановлювати особи всіх учасників криптовалютних операцій — і того, хто відправляє кошти, і того, хто їх отримує. З приватними монетами це технічно нереалізовано через їхню природу. Крім того, заборона поширюється на всі інструменти приховування транзакцій, включно з міксерами та сервісами обфускації.

Нові стандарти для стабільних монет

Управління фінансових послуг також змінило критерії класифікації стейблкоїнів. Тепер до категорії фіатних криптотокенів належать виключно активи, забезпечені реальними валютами та високоліквідними резервами.

Алгоритмічні стейблкоїни, які підтримують ціну через програмні механізми без реального забезпечення в банках, більше не визнаються стейблкоїнами в юрисдикції Дубая. Наприклад, токен Ethena за оновленими нормами класифікуватимуть як звичайний криптотокен замість стейблкоїна, хоча його використання залишається дозволеним.

Компанії тепер самі визначають дозволені активи

Регулятор відмовився від публікації переліків схвалених токенів і переклав цю відповідальність на самі компанії.

Ліцензовані криптовалютні біржі та брокери тепер мають самостійно аналізувати ризики кожного активу, фіксувати прийняті рішення в документах і повністю відповідати за наслідки. Такий підхід демонструє, що ринок досяг етапу розвитку, коли бізнес володіє достатньою експертизою для самостійного регулювання в рамках законодавства.

Чому це важливо

Заборона Дубаєм анонімних криптовалют сигналізує про посилення глобального регуляторного тиску на приватні монети. Це рішення може стати прецедентом для інших фінансових центрів регіону та світу, які намагаються збалансувати інновації в криптоіндустрії з вимогами фінансової безпеки.

Для криптоіндустрії це означає чіткий поділ: прозорі активи отримують легітимність та доступ до регульованих ринків, тоді як анонімні монети втрачають позиції на офіційних майданчиках. Інвесторам варто враховувати, що регуляторні ризики для приватних криптовалют зростають, що може вплинути на їхню ліквідність та вартість у довгостроковій перспективі.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами