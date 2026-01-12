Дубай заборонив анонімні криптовалюти

Регулятор Дубайського міжнародного фінансового центру повністю заборонив використання анонімних криптовалют, зокрема Monero та Zcash. Управління фінансових послуг Дубая заявило, що такі активи суперечать міжнародним стандартам протидії відмиванню коштів. Про це повідомляє CoinDesk 12 січня.

Повна заборона на приватні токени

Регулятор ухвалив рішення про заборону на тлі зростання інтересу до анонімних монет — у понеділок Monero (XMR) досяг рекордної вартості за всю історію. Проте тепер будь-які операції з такими активами, включно з торгівлею та просуванням, стали незаконними в одному з ключових фінансових центрів Близького Сходу.

Нові вимоги зобов'язують компанії встановлювати особи всіх учасників криптовалютних операцій — і того, хто відправляє кошти, і того, хто їх отримує. З приватними монетами це технічно нереалізовано через їхню природу. Крім того, заборона поширюється на всі інструменти приховування транзакцій, включно з міксерами та сервісами обфускації.

Нові стандарти для стабільних монет

Управління фінансових послуг також змінило критерії класифікації стейблкоїнів. Тепер до категорії фіатних криптотокенів належать виключно активи, забезпечені реальними валютами та високоліквідними резервами.

Алгоритмічні стейблкоїни, які підтримують ціну через програмні механізми без реального забезпечення в банках, більше не визнаються стейблкоїнами в юрисдикції Дубая. Наприклад, токен Ethena за оновленими нормами класифікуватимуть як звичайний криптотокен замість стейблкоїна, хоча його використання залишається дозволеним.

Компанії тепер самі визначають дозволені активи

Регулятор відмовився від публікації переліків схвалених токенів і переклав цю відповідальність на самі компанії.

Ліцензовані криптовалютні біржі та брокери тепер мають самостійно аналізувати ризики кожного активу, фіксувати прийняті рішення в документах і повністю відповідати за наслідки. Такий підхід демонструє, що ринок досяг етапу розвитку, коли бізнес володіє достатньою експертизою для самостійного регулювання в рамках законодавства.

Чому це важливо

Заборона Дубаєм анонімних криптовалют сигналізує про посилення глобального регуляторного тиску на приватні монети. Це рішення може стати прецедентом для інших фінансових центрів регіону та світу, які намагаються збалансувати інновації в криптоіндустрії з вимогами фінансової безпеки.

Для криптоіндустрії це означає чіткий поділ: прозорі активи отримують легітимність та доступ до регульованих ринків, тоді як анонімні монети втрачають позиції на офіційних майданчиках. Інвесторам варто враховувати, що регуляторні ризики для приватних криптовалют зростають, що може вплинути на їхню ліквідність та вартість у довгостроковій перспективі.

