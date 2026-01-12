Multi від Мінфін
12 січня 2026, 16:15

Правила в'їзду в Україну для іноземців у 2026 році

Щоб спланувати поїздку в Україну, іноземець повинен вирішити велику кількість питань, пов'язаних з в'їздом та перебуванням у державі. Правила вʼїзду та пакет документів залежить від громадянства іноземця. Про це пише Visitukraine.today.

Щоб спланувати поїздку в Україну, іноземець повинен вирішити велику кількість питань, пов'язаних з в'їздом та перебуванням у державі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Правила безвізового вʼїзду в Україну у 2026 році

Для вʼїзду в Україну іноземному туристу необхідно мати наступний пакет документів:

1. Дійсний закордонний паспорт, він має бути дійсним протягом усього періоду перебування в Україні та мати мінімум одну чисту сторінку. Громадяни Туреччини та Грузії можуть в'їхати в Україну на підставі ID картки.

2. Підтвердження мети запланованого перебування: нотаріально завірене запрошення від громадян України (родичів, знайомих, друзів), туристичні ваучери, підтвердження бронювання житла, запрошення від фірм чи організацій, квитки на семінари, виставки, ярмарки, документи про лікування в медзакладах тощо.

3. Наявність достатнього фінансового забезпечення на весь період запланованого перебування та для повернення до держави походження (готівка, виписка з банку, чек з банкомата тощо) — доказ того, що Ви маєте достатню кількість коштів на весь період запланованого перебування в Україні або транзиту до третьої держави (45$ на людину на кожну добу перебування в Україні).

4. Поліс медичного страхування виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України. Поліс має покривати наступні ризики: діагностику та лікування COVID-19, невідкладну медичну допомогу, госпіталізацію, витрати на лікарів, медикаменти, а також медичне транспортування, репатріацію тощо.

Важливо! Громадяни безвізових країн мають право перебувати в Україні у термін до 90 днів, якщо мета подорожі туризм, відвідування родичів, лікування тощо.

Якщо тривалість перебування перевищує 90 днів або Ви плануєте працювати чи здобувати освіту в Україні, то для цього перед подорожжю необхідно оформити довгострокову візу (тип «D») у посольстві чи консульстві України в країні проживання. Краще розпочати процедуру мінімум за 3 місяці до запланованої подорожі.

Як отримати візу в Україну?

Якщо ви не є громадянином країни, з якою укладений безвізовий режим, то для вʼїзду в Україну Вам необхідно оформити візу одного з типів:

  • Короткострокова віза (тип С) — ця віза видається іноземцям, чиє перебування не перевищує 90 днів за останні 180 днів.
  • Довгострокова віза (тип D) — видається іноземцям, які бажають в'їхати в Україну з метою тимчасового, але тривалого, або для постійного проживання.
  • Транзитна віза — цей тип візи видається іноземцям, які мають намір проїхати через територію України транзитом під час поїздки до третьої країни.

Документи для оформлення візи в Україну:

  • Анкета на візу в Україну;
  • Закордонний паспорт, дійсний не менше 3 місяців після подорожі в Україну і загальним строком дії не більше 10 років.
  • Дві фотографії паспортного розміру — 35×45 мм.
  • Медичне страхування для подорожей з покриттям не менше 30 000 євро на весь період перебування.
  • Підтвердження наявності достатньої суми коштів на весь період перебування: банківські виписки, платіжні відомості тощо.
  • Підтвердження наявності житла в Україні (бронювання у готелі, хостелі тощо).
  • Зворотній квиток з України.
  • Підтвердження сплаченого збору за візу в Україну.
  • Додаткові документи, що підтверджують мету вашої подорожі.

Іноземці, які мають заборону в'їзду в Україну від уповноваженого державного органу, перетнути кордон не зможуть.

Правила вʼїзду в Україну на автомобілі для іноземців

Вʼїзд в Україну на власному автомобілі іноземцю дозволений, але використовувати його можна виключно для власних потреб. Іноземні громадяни можуть їздити в Україні на автомобілях з іноземними номерами до одного року.

Якщо ви плануєте перебувати в Україні довше, ніж два місяці, — потрібно звернутися у сервісний центр МВС для тимчасової реєстрації авто. Після закінчення річного терміну автівка на іноземних номерах має виїхати за межі України.

Для вʼїзду в Україну на автомобілі обовʼязково необхідно мати страховий поліс «Зелена карта».

Джерело: Мінфін
