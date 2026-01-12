Multi від Мінфін
12 січня 2026, 15:45

Пілотний запуск 5G в Україні: оператори розкрили деталі

Мобільні оператори розпочали пілотне тестування мережі п’ятого покоління (5G) у Львові, що стало першим етапом масштабного впровадження цієї технології в країні. Керівники трьох найбільших телеком-компаній — Київстар, Vodafone та lifecell — повідомили про готовність інфраструктури, технічні характеристики мережі та вплив нової технології на вартість послуг для абонентів. Про це повідомляє пресофіс Міністерства цифрової трансформації 12 січня.

Мобільні оператори розпочали пілотне тестування мережі п’ятого покоління (5G) у Львові, що стало першим етапом масштабного впровадження цієї технології в країні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Швидкість та технічні виклики

За словами CEO «Київстар» Олександра Комарова, підготовка до запуску тривала майже рік: перші тести в Києві відбулися ще в лютому 2024 року, а у Львові — протягом квітня-жовтня 2025 року. Головною перепоною для повноцінного національного запуску залишається дефіцит частот. Для роботи 5G необхідні діапазони 700 МГц та 3500 МГц, які стануть доступними лише після завершення воєнного стану.

Попри це, результати тестувань вражають. У мережі «Київстар» фіксували швидкість завантаження понад 2,4 Гбіт/с. У компанії lifecell очікують середню швидкість на рівні 600−800 Мбіт/с із піковими показниками понад 1 Гбіт/с.

Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна, наголосила, що ключовою перевагою 5G є не лише швидкість, а й низька затримка (пінг), що критично важливо для хмарних сервісів та IoT-рішень.

«Найскладніше — інтегрувати 5G у наявну мережу, де 4G залишається основою для мільйонів людей. Технології мають працювати паралельно, без конфліктів», — зазначила Устинова.

Цінова політика та інвестиції

Всі три оператори підтвердили, що на етапі тестування та запуску тарифи для абонентів змінюватися не будуть. Користувачі зможуть використовувати 5G в межах своїх чинних пакетів послуг без жодних доплат. Оператори розглядають нове покоління зв'язку як еволюційний крок, а не як преміум-сервіс.

Однак впровадження технології вимагає значних капіталовкладень. Йдеться про закупівлю нових антен, модернізацію датацентрів та зміну архітектури базових станцій. Михайло Шелемба, CEO lifecell, звернув увагу на регуляторну проблему: для якісного покриття в діапазоні 700 МГц державі необхідно вивільнити додаткові частоти, оскільки наявних 20 МГц недостатньо для трьох гравців ринку.

Після Львова пілотні проєкти планують розгорнути у Києві, Харкові, Одесі та Бородянці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
12 січня 2026, 16:04
#
Зміни, про які нехто не просив. 4G вистачає з головою.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
