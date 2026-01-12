ФОП чи найманий працівник: Верховний Суд визначив ознаки трудових відносин

Голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев наголосив, що використання ФОП великим бізнесом для надання послуг або виконання робіт на регулярній основі — це втрата всіх прав звичайного працівника: на відпустку та захист за трудовим договором тощо. А для такого бізнесмена-ухилянта — це кримінальна відповідальність. Про це пише «Дебет-Кредит».