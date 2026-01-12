Multi від Мінфін
12 січня 2026, 15:17

ФОП чи найманий працівник: Верховний Суд визначив ознаки трудових відносин

Голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев наголосив, що використання ФОП великим бізнесом для надання послуг або виконання робіт на регулярній основі — це втрата всіх прав звичайного працівника: на відпустку та захист за трудовим договором тощо. А для такого бізнесмена-ухилянта — це кримінальна відповідальність. Про це пише «Дебет-Кредит».

Голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев наголосив, що використання ФОП великим бізнесом для надання послуг або виконання робіт на регулярній основі — це втрата всіх прав звичайного працівника: на відпустку та захист за трудовим договором тощо.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рішення Суду

Верховний Суд чітко висловив позицію: «Формальне укладення цивільно-правового договору не виключає можливості виникнення фактичних трудових відносин, якщо за своїм змістом правовідносини мають всі ознаки трудових».

Ознаки трудових відносин

За позицією Верховного Суду, фактичними ознаками трудових відносин є:

  • виконання роботи за встановленим графіком;
  • інтеграція у виробничий процес підприємства;
  • підпорядкування внутрішнім правилам та керівництву;
  • регулярне виконання функцій, притаманних штатному працівнику.

Отже, використання працівників як ФОП замість трудового найму:

  • призводить до несплати податків таким великим бізнесом, зокрема ЄСВ, ПДФО та військового збору з суми винагороди;
  • позбавляє людину прав, які вона мала б як працівник — оплачуваної відпустки, мінімального розміру оплати праці, вихідної допомоги та інших гарантій.

Крім того, така схема допомагає уникнути відповідальності за порушення трудового законодавства і ускладнює працівнику захист своїх трудових прав.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+39
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
12 січня 2026, 16:10
#
Я — ФОП, уклав контракт про обслуговування обладнання.
Замовник у захваті, пропонує завжди бути доступним у його робочі години.
Нам обом не зручно робити по 10 платежів на місяць, тому домовились, що щомісяця буде фіксована сума.

В який момент це перетворюється на «кримінальну відповідальність»?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 січня 2026, 16:24
#
«В який момент це перетворюється…»

Коли у вас не буде більше ніяких кліентів, окрім одного, де ви робите «обслуговування обладнання».
Якщо у вас завжди буде декілька (мінімум 2−3) таких кліентів, то ніяких проблем не очікується.
+
+13
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
12 січня 2026, 16:32
#
Тобто якщо в замовника гарячий сезон — і весь час я витратив на нього — то мені бігати-шукати ще 2−3 клієнта, бо інакше — кримінал?
+
0
Я Саня
Я Саня
12 січня 2026, 16:38
#
Та чому ж, просто треба певним людям заплотити))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 січня 2026, 16:17
#
ФОПам важливіше отримувати більші доходи зараз
та мінімізувати податкове навантаження, а рішення
навіть Верховного Суду Україні їх не стосується,
особливо 250+тис ІТ-ФОПів, що працюють на галерах.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
