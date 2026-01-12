Голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев наголосив, що використання ФОП великим бізнесом для надання послуг або виконання робіт на регулярній основі — це втрата всіх прав звичайного працівника: на відпустку та захист за трудовим договором тощо. А для такого бізнесмена-ухилянта — це кримінальна відповідальність. Про це пише «Дебет-Кредит».
12 січня 2026, 15:17
ФОП чи найманий працівник: Верховний Суд визначив ознаки трудових відносин
Рішення Суду
Верховний Суд чітко висловив позицію: «Формальне укладення цивільно-правового договору не виключає можливості виникнення фактичних трудових відносин, якщо за своїм змістом правовідносини мають всі ознаки трудових».
Ознаки трудових відносин
За позицією Верховного Суду, фактичними ознаками трудових відносин є:
- виконання роботи за встановленим графіком;
- інтеграція у виробничий процес підприємства;
- підпорядкування внутрішнім правилам та керівництву;
- регулярне виконання функцій, притаманних штатному працівнику.
Отже, використання працівників як ФОП замість трудового найму:
- призводить до несплати податків таким великим бізнесом, зокрема ЄСВ, ПДФО та військового збору з суми винагороди;
- позбавляє людину прав, які вона мала б як працівник — оплачуваної відпустки, мінімального розміру оплати праці, вихідної допомоги та інших гарантій.
Крім того, така схема допомагає уникнути відповідальності за порушення трудового законодавства і ускладнює працівнику захист своїх трудових прав.
Джерело: Мінфін
Замовник у захваті, пропонує завжди бути доступним у його робочі години.
Нам обом не зручно робити по 10 платежів на місяць, тому домовились, що щомісяця буде фіксована сума.
В який момент це перетворюється на «кримінальну відповідальність»?
Коли у вас не буде більше ніяких кліентів, окрім одного, де ви робите «обслуговування обладнання».
Якщо у вас завжди буде декілька (мінімум 2−3) таких кліентів, то ніяких проблем не очікується.
та мінімізувати податкове навантаження, а рішення
навіть Верховного Суду Україні їх не стосується,
особливо 250+тис ІТ-ФОПів, що працюють на галерах.