12 січня 2026, 14:55

Мінцифри розкрило деталі розмитнення авто в «Дії»

Цифровізація митних послуг має стати однією з ключових антикорупційних реформ в Україні, повністю змінивши правила ввезення автомобілів. Міністерство цифрової трансформації представило детальний механізм електронного розмитнення через застосунок «Дія», який покликаний усунути людський фактор та бюрократичну тяганину. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Цифровізація митних послуг має стати однією з ключових антикорупційних реформ в Україні, повністю змінивши правила ввезення автомобілів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Без інспекторів та «договорняків»

Головною проблемою чинної системи урядовці називають людський фактор. На сьогодні митний інспектор має повноваження на власний розсуд оцінювати вартість транспортного засобу. Це створює широке поле для корупційних маневрів: від хабарів за «швидке оформлення» до штучного завищення або заниження ціни авто.

Цифрова реформа передбачає повне виключення чиновника з ланцюжка прийняття рішень.

  • Неможливість підкупу: Більше не можна буде «домовитися» з інспектором.
  • Об'єктивність: Замість суб'єктивної оцінки людини працюватиме чітка математична формула та аналіз великих даних.

Формула вартості: за що платитимемо

Згідно з новою концепцією, сума митних платежів розраховуватиметься виключно на основі стійких технічних характеристик автомобіля, які неможливо фальсифікувати.

До формули розрахунку увійдуть:

  • Марка та модель автомобіля;
  • Тип двигуна;
  • Об'єм двигуна (або потужність, якщо йдеться про електромобіль);
  • Вік транспортного засобу.

Для коректного визначення вартості буде створено Базу даних митної вартості. Вона наповнюватиметься інформацією про ціни на всі нові автомобілі, що проходили митне оформлення в Україні починаючи з 2007 року, а також даними про ринок вживаних легкових авто.

Як працюватиме процедура

Ключова зміна для водіїв полягає в тому, що система заблокує можливість маніпулювати документами. Раніше популярною була схема із заниженням вартості авто в договорі купівлі-продажу для зменшення податків. Тепер це стане неможливим, оскільки база автоматично визначить об'єктивну ринкову ціну.

Для чесних покупців головна вигода — економія на хабарях та послугах посередників-брокерів. Процес розмитнення триватиме не більше години та відбуватиметься за таким алгоритмом:

  • Купівля: Придбання авто за кордоном.
  • Авторизація: Введення VIN-коду в застосунку «Дія». Система автоматично підтягне технічні дані та розрахує вартість.
  • Декларування: Підписання автоматично сформованої митної декларації.
  • Оплата: Сплата всіх митних платежів безпосередньо в застосунку.

Перетин кордону: Митний інспектор лише перевіряє документи та авто, після чого пропускає його для подальшої реєстрації (яка також буде доступна в «Дії»).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
BigBend
BigBend
12 січня 2026, 15:07
#
Хай розкажуть ще, чому військові, купуючи автівку для війни за свої кошти, мають ще й податок платити, і автоцивілку за свої кошти купувати.
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
12 січня 2026, 16:00
#
Так цивілку можна компенсувати через Дію
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
