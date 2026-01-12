1С і BAS: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого ПЗ в Україні

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила відкритий перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання. Про це йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Що включає список

Створення цього переліку, передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2025 року № 1335, є системним кроком у напрямі посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури від сучасних кіберзагроз.

Відповідно до затвердженого порядку Адміністрація Держспецзв’язку здійснює формування та ведення зазначеного переліку. Він є централізованим та офіційним джерелом інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки.

Хто потрапив до списку

До списку включили програми, використання яких створює ризики для національної безпеки України. Держспецзв’язку пообіцяло, що буде оновлювати перелік. Серед заборонених рішень — продукція російського виробника ТОВ «1С», зокрема, продукти 1С та BAS.

Ці програми широко використовували в Україні для бухгалтерії та управлінського обліку, але їхній код, оновлення й екосистема мають російське походження.

BAS (Business Automation Software) з’явився пізніше від 1С як «ребрендинг» і локалізована лінійка продуктів, яку в Україні просували як альтернативу 1С. Однак BAS технічно базується на платформі 1С, використовує ту ж архітектуру та сумісний програмний код. Саме це і є ключовою проблемою з точки зору кібербезпеки.

Перелік у форматі Google таблиці доступний за посиланням.