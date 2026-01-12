Зростання українських євробондів зупинилося: інвестори втрачають оптимізм

Стрімке зростання вартості українських державних облігацій, яке спостерігалося наприкінці 2025 року, змінилося падінням. Інвестори почали розпродавати цінні папери через побоювання, що мирні переговори можуть затягнутися, а Росія не погодиться на умови припинення вогню найближчим часом. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Цінові гойдалки

Ринок українського боргу демонструє високу волатильність. За підрахунками аналітиків, із середини грудня до кінця 2025 року суверенні єврооблігації України подорожчали в середньому на 7 центів за долар номіналу. Цьому сприяло, зокрема, рішення Європейського Союзу про виділення нового масштабного пакета фінансування.

Проте початок 2026 року приніс корекцію: лише за перші дні січня папери втратили у вартості близько 2 центів. Для прикладу, євробонди з терміном погашення у лютому 2034 року ще наприкінці грудня торгувалися по 62,5 цента за долар, а зараз їхня ціна впала до 60,5 цента.

Головна причина зміни настроїв — сумніви фінансових гравців. Попри заяви президента Володимира Зеленського про фіналізацію угоди щодо гарантій безпеки від США, ринок не розуміє, скільки часу знадобиться Кремлю для підписання будь-якої мирної угоди та звідки братимуться кошти на відбудову країни.

Погляд інвесторів

Мартін Берсетче, засновник і головний інвестиційний директор хедж-фонду Frontier Road, зазначив, що його оцінка платоспроможності України покращилася після грудневого рішення ЄС надати кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Однак подальші перспективи залишаються туманними.

«На жаль, терміни тривалого припинення вогню наразі невизначені», — констатував Берсетче, додавши, що будь-які прогнози залежать виключно від завершення бойових дій.